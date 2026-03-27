Estrella de los Phillies demanda a sus padres por malversar parte de su fortuna

Alex Bohm , tercera base estrella de los Phillies de Philadelphia , presentó una demanda contra sus padres a los que acusa de desvíos de dinero injustificados y sin autorización para cubrir gastos propios.

Alec Bohm is suing his parents, per @njvadala



The Phillies third baseman is alleging they mismanaged his finances, and he seeks judgement of $3 million



"Mr. and Mrs. Bohm love their son very much... They're deeply saddened by the allegations." pic.twitter.com/vNGykdxiaR — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 26, 2026

El caso se remonta a 2019, cuando se crearon dos estructuras tipo LLC para guardar activos y ganancias del pelotero. Bohm sostiene que sus padres le explicaron que tendrían una participación de 10% sólo por razones administrativas y que él seguiría siendo el dueño real de todo el dinero y los bienes dentro de esas entidades.

Millones de dólares desviados de forma sospechosa

Con el paso del tiempo, la acusación asegura que Daniel y Lisa Bohm obtuvieron acceso a las cuentas personales del jugador y limitaban el efectivo que quedaba disponible allí. Después, añade la querella, transferían el resto a cuentas bajo su control, una maniobra que, según Bohm, terminó por cerrarle el acceso a información clave y por esconderle el destino de millones de dólares.

De acuerdo con fuentes una parte del conflicto también involucra a la fundación del beisbolista, porque la demanda afirma que hubo recursos usados para cubrir gastos personales de sus padres. El mismo expediente agrega que, cuando Bohm se interesó por comprar bienes raíces a finales de 2024, se abrieron otras dos LLC y él ahora sospecha que algunas obligaciones relacionadas con esa propiedad fueron infladas para desviar parte del dinero.

El punto de quiebre llegó en enero, cuando el antesalista pidió estados de cuenta, accesos electrónicos y detalles completos de sus posesiones. En ese momento la respuesta fue que sus abogados entregarían información mínima, y después incluso se le planteó cobrarle a Bohm $50 dólares por hora por el tiempo dedicado a administrar sus asuntos, algo que choca de frente con la idea de una ayuda familiar gratuita que, según la demanda, se le había prometido.

¿Qué reclama Bohm en la demanda?Bohm reclama al menos $3 millones de dólares en daños, además de pedir el control de las cuentas y la contratación de un contador que rastree cada dólar transferido desde sus finanzas personales hacia las estructuras manejadas por sus padres.

Actualmente no hay una cifra judicialmente comprobada sobre cuánto habría perdido en total, pero la propia demanda sostiene que se transfirieron millones desde sus cuentas personales a los instrumentos controlados por sus padres.

Daniel y Lisa Bohm han negado cualquier conducta indebida y, por medio de su abogado Robert Eckard, sostienen que la narrativa de la demanda es falsa, que actuarán con firmeza en su defensa y que Alec siempre tuvo acceso a las cuentas, además de asegurar que ellos pagan sus gastos con tarjetas de crédito personales.

