La MLS toma una decisión histórica rumbo a 2027

La Major League Soccer (MLS) se prepara para uno de los cambios más importantes de su historia con la llegada de la Sprint Season 2027. Este nuevo formato marcará el inicio de una etapa de transición con la que la liga busca alinearse al calendario de las principales competiciones del mundo y dar un paso adelante en su evolución deportiva.

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Para lograr esta ambiciosa meta, el campeonato deberá vivir una fase de transición obligatoria. Entre los meses de febrero y mayo, los aficionados disfrutarán de un torneo relámpago, corto y vertiginoso. Esta etapa servirá como un puente necesario hacia la verdadera modificación del calendario oficial estadounidense.

El propósito principal de este drástico cambio es alinear la competición norteamericana con el mercado europeo . Históricamente, el torneo se jugaba de primavera a otoño, pero ahora la directiva busca una sincronía perfecta. Esto elevará significativamente la competitividad y facilitará la llegada de mayor talento internacional.

¿Cómo funcionará el formato y calendario de la MLS Sprint Season 2027?

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Bajo esta premisa organizativa, el esquema competitivo sufrirá ajustes radicales para garantizar un espectáculo vibrante cada fin de semana. Los clubes disputarán únicamente catorce encuentros de temporada regular, lo que significa que no habrá ningún margen para el error en la búsqueda del ansiado título.

Todos los compromisos programados durante esta fase serán exclusivamente contra rivales de la misma conferencia, eliminando temporalmente los cruces interzonales. Cada franquicia jugará siete duelos como local y siete como visitante, asegurando que las rivalidades regionales alcancen un nivel de máxima tensión desde el pitazo inicial.

Una vez concluida esta frenética etapa regular, los ocho mejores equipos de cada zona obtendrán su boleto hacia los siempre emocionantes playoffs. La postemporada mantendrá a los fanáticos completamente cautivados, ya que se disputará mediante dramáticas series de eliminación directa hasta coronar al gran monarca nacional.

Los ganadores absolutos de las conferencias Este y Oeste chocarán en una final espectacular que definirá al campeón del certamen primaveral. Además de levantar el trofeo, las escuadras participantes se jugarán la vida buscando asegurar su presencia en los torneos internacionales más importantes de nuestra región.

Nuevo calendario tras la MLS Sprint Season 2027

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Este certamen corto otorgará cinco boletos cruciales para la Liga de Campeones regional del año siguiente. Por si fuera poco, dieciocho instituciones conseguirán su pase directo al prestigioso torneo que enfrenta a equipos estadounidenses contra las mejores escuadras mexicanas, elevando así el nivel del campeonato local.

Terminado este emocionante torneo de transición, arrancará oficialmente el nuevo ciclo competitivo durante el verano. A partir del mes de julio, el campeonato regular comenzará su andadura anual para culminar en mayo del año posterior, imitando el exitoso modelo que utilizan las principales ligas europeas actualmente.

Este moderno esquema incluirá un necesario receso invernal que protegerá la integridad física de todos los futbolistas profesionales. La pausa detendrá las acciones desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, evitando los climas gélidos y garantizando canchas en óptimas condiciones para un fútbol muy brillante.

La directiva espera que estos ajustes estructurales atraigan a millones de espectadores a nivel mundial. Al compartir fechas exactas con los certámenes europeos, será mucho más sencillo realizar transferencias millonarias en el mercado de verano, atrayendo a figuras de renombre hacia los modernos estadios norteamericanos.

