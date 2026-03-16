Nate Díaz sale del retiro y volverá al octágono: ¿Quién será su rival en su regreso a las MMA?

Nate Díaz saldrá de su retiro para regresar al octágono luego de varios años de inactividad. El peleador californiano, uno de los nombres más reconocibles del combate moderno, volverá a competir en MMA el próximo 16 de mayo dentro de una cartelera histórica organizada por Most Valuable Promotions (MVP), la misma empresa que pondrá frente a frente a Ronda Rousey y Gina Carano.

🚨 NATE DIAZ IS BACK. Nate Diaz vs. Mike Perry is officially set for the MVP Netflix card on May 16th 😮‍💨



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Díaz, de 40 años, no pisa un octágono de MMA desde septiembre de 2022, cuando venció a Tony Ferguson en el UFC 279. Casi cuatro años después, el llamado "Real Bad Motherf***er" de Stockton, California, está listo para demostrar que todavía tiene lo necesario para entrar al octágono a luchar.

Nate Díaz vs. Mike Perry: el retiro se rompe con una pelea de cinco rounds

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El rival designado para Díaz en esta vuelta tan esperada es Mike "Platinum" Perry, apodado el "Rey de la Violencia". La pelea será en la categoría wélter, a cinco rounds de cinco minutos cada uno, bajo las Reglas Unificadas del MMA, dentro de una jaula hexagonal. No será un combate cualquiera pues se trata de dos guerreros con estilos agresivos y personalidades que no se callan frente a los micrófonos.

Perry tiene un expediente en MMA de 14-8 tras su paso por el UFC, que culminó en 2021. Desde entonces migró al boxeo de nudillos descubiertos (bare-knuckle boxing), deporte en el que está invicto con marca de 6-0, habiendo derrotado a nombres como Jeremy Stephens, Luke Rockhold y Eddie Alvarez. Perry, al igual que Díaz, también cruzó por el boxeo convencional, donde cayó ante Jake Paul en el sexto round en julio de 2024. Es decir, ambos peleadores llegan con experiencias similares fuera de la jaula y con algo que demostrar adentro de ella.

Díaz, por su parte, también tuvo su propio paso por el boxeo después de su retiro de las MMA: perdió por decisión unánime ante Jake Paul en 2023 y luego ganó por decisión mayoritaria contra Jorge Masvidal en 2024.

Ahora regresa a sus raíces, a ese octágono donde construyó su leyenda con victorias sobre Anthony Pettis, Donald Cerrone, y el mítico sometimiento a Conor McGregor en 2016, uno de los momentos más impactantes en la historia del deporte de contacto.

El regreso de Díaz llega en una cartelera épica junto a Rousey y Carano

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El evento del 16 de mayo en el Intuit Dome de Los Ángeles no se limita solo a la pelea de Díaz. La noche completa promete ser una de las más grandes en la historia reciente de las MMA. El combate estelar reunirá a Ronda Rousey y Gina Carano, dos íconos del deporte femenino que vuelven a ponerse los guantes. Además, el cartel incluye una pelea de peso pesado entre Francis Ngannou y Philipe Lins, completando así un triple choque que MVP presenta como su debut en el mundo de las MMA.

Desde la promotora no escatimaron palabras para describir la magnitud del evento. Manel Kape Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions, señaló que la intención es superar cualquier marca histórica de audiencia en este tipo de espectáculos, argumentando que la combinación de Díaz vs. Perry, Rousey vs. Carano y Ngannou vs. Lins en una sola noche es una fórmula sin precedentes.

El propio Díaz no se quedó callado. "Estoy emocionado de volver a la acción. Es hora", declaró el peleador. "No olviden de dónde empezó todo. Tengo planes de lograr mucho más en la próxima década, sin importar el escenario. Es hora de elevar el nivel otra vez."

Para el fanático que lleva años siguiendo a Díaz, este regreso es una oportunidad de verlo de nuevo en el ambiente donde más brilla. Pero hay que ser realistas: cuatro años fuera de las MMA pesan, y enfrentarse a un Perry que llega en su mejor momento físico y con un historial reciente de victorias será la prueba definitiva para saber si el "Real BM" todavía tiene lo necesario para competir al más alto nivel.