Newcastle vs Barcelona: Horario PARA ESTADOS UNIDOS Champions League

La Champions League vuelve a encender la pasión del futbol europeo con uno de los duelos más atractivos de los Octavos de Final. El Newcastle vs Barcelona promete emociones fuertes en Inglaterra, donde ambos clubes buscan dar el primer golpe en una eliminatoria que puede marcar su temporada.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, este partido llega con ingredientes especiales: historia, presión y la expectativa de ver a un Barcelona líder de LaLiga enfrentando a un Newcastle que quiere hacer valer su fortaleza en casa.

El escenario será St. James’ Park, un estadio conocido por su ambiente electrizante, donde más de 50 mil aficionados esperan presenciar una noche memorable de Champions League.

¿A qué hora juegan Newcastle vs Barcelona en Estados Unidos por Champions League?

El partido de ida entre Newcastle vs Barcelona será uno de los encuentros más seguidos de los Octavos de Champions League, especialmente por la comunidad latina que sigue de cerca al club catalán.

El balón comenzará a rodar este martes con los siguientes horarios en Estados Unidos:

3:00 pm ET (Este)

2:00 pm CT (Centro)

12:00 pm PT (Pacífico)

El encuentro se disputará en el St. James’ Park de Newcastle, un estadio con capacidad para 52,387 espectadores, donde las “Urracas” intentarán sorprender a uno de los gigantes del futbol europeo.

La expectativa es alta porque en la fase anterior el Newcastle mostró un poder ofensivo notable tras eliminar al Qarabag con un contundente 9-3 global en los playoffs.

Los máximos goleadores en la historia de la Champions League

Barcelona llega líder y Newcastle busca la gran sorpresa en Champions League

En lo deportivo, el Barcelona atraviesa un momento sólido en la temporada. El equipo catalán logró su pase directo a los Octavos al terminar quinto en la fase de liga, consolidándose como uno de los clubes más consistentes del torneo.

Además, los blaugranas llegan con confianza tras mantenerse líderes de LaLiga, con ventaja sobre el Real Madrid, luego de una reciente victoria que reafirma su buen momento competitivo.

Por su parte, el Newcastle llega con la presión de mejorar su rendimiento en la Premier League, donde se ubica en la parte media de la tabla después de una reciente derrota ante Manchester City. Sin embargo, en competiciones europeas el equipo inglés ha demostrado que puede ser peligroso cuando juega en casa.

El antecedente reciente entre ambos también añade interés. Durante la fase de liga de esta misma edición de Champions League, el Barcelona derrotó 2-1 al Newcastle en Inglaterra, un resultado que dejó claro lo cerrados que pueden ser estos enfrentamientos.

El historial entre ambos clubes favorece al conjunto catalán: cuatro victorias para el Barça y una para Newcastle en cinco enfrentamientos.

Con ese contexto, todo apunta a un duelo intenso donde cada detalle puede inclinar la balanza.

El partido de ida Newcastle vs Barcelona por los Octavos de Final de Champions League se disputará este martes 10 de marzo en St. James’ Park.