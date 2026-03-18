Neymar no oculta su molestia con Carlo Ancelotti tras no ser convocado con Brasil

Neymar volvió a quedar fuera de la lista de la Selección de Brasil y esta vez no se quedó callado. Después de que Carlo Ancelotti anunciara a los convocados para los próximos amistosos ante Francia y Croacia, el delantero del Santos salió al frente y confesó en público lo que sentía. No hubo rodeos ni diplomacia, fue directo, honesto y con una emoción visible que encendió el debate sobre su futuro con la Canarinha rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

LA REACCIÓN DE NEYMAR AL NO SER CONVOCADO 🇧🇷😔



“Oye, Ancelotti, ¿y yo qué? (Risas)”, publicó #Neymar tras no ser incluido en la lista de Brasil para la Fecha FIFA de marzo 👀



“Obviamente estoy triste, pero esté o no esté, siempre apoyaré a la selección. Se trata de seguir… pic.twitter.com/YSHN5RqjCk — DobleCinco (@doble5ec) March 18, 2026

Neymar rompe el silencio y le habla a Carlo Ancelotti y a Brasil

La Monografia de Neymar

El anuncio de la convocatoria cayó como un balde de agua fría para los fanáticos del astro brasileño. Ancelotti presentó su lista para la fecha FIFA de marzo —la última antes de definir los 26 elegidos que irán al Mundial— y el nombre de Neymar Jr. simplemente no estaba. Con 34 años y una carrera marcada por las lesiones en los últimos tiempos, el máximo goleador histórico de Brasil vio pasar otra citación sin su nombre incluido.

Fue en el marco de su participación en la Kings League de Brasil, el torneo impulsado por Gerard Piqué en el que el propio Neymar tiene su equipo, donde el jugador decidió hablar sin filtros.

"Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero el foco continúa. Vamos a conseguir nuestro objetivo. El sueño continúa", expresó el delantero.

No es la primera vez que Neymar queda fuera de una lista de Brasil en años recientes, pero el contexto le da un peso diferente. Si el entrenador italiano no lo llama en esta convocatoria, sus posibilidades de llegar al Mundial se reducen considerablemente. El tiempo ya no está de su lado.

Lo que más sorprendió no fue la molestia del jugador, sino la claridad con la que la expresó. Neymar no buscó excusas ni culpó a nadie directamente, pero tampoco ocultó que la decisión le dolió. Para alguien que ha dedicado su vida entera a vestir esa camiseta verde y amarilla, quedar fuera en un momento tan crucial es un golpe duro, sin importar cuántos años de carrera lleve encima.

Carlo Ancelotti no descarta convocar a Neymar pero con condiciones

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

Desde el lado del cuerpo técnico, la postura fue igualmente clara. Carlo Ancelotti explicó públicamente que la ausencia de Neymar no tiene nada que ver con sus capacidades técnicas, sino con su estado físico actual.

"Lo de Neymar es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100% de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo", señaló el entrenador italiano.

Ancelotti, sin embargo, no cerró la puerta por completo. El DT dejó abierta la posibilidad de que Neymar forme parte de la lista definitiva para el Mundial, siempre y cuando demuestre en los próximos partidos con el Santos que ha recuperado su mejor nivel físico.

"Neymar puede estar en el Mundial. Si alcanza el 100% durante el torneo, obviamente podrá estar allí", fue la frase con la que el técnico dejó un rayo de esperanza encendido para el delantero y sus seguidores.

Brasil se medirá ante Francia el jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y luego enfrentará a Croacia el martes 31 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Dos partidos en tierra estadounidense que servirán como ensayo general antes del gran evento.

Mientras tanto, la situación de Neymar en el Santos ha sido irregular. Desde que regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente, el atacante ha alternado destellos de brillantez con bajas por problemas musculares y físicos, lo que ha impedido que alcance la continuidad que Ancelotti exige para confiar en él en una competencia de alto nivel. Nueve delanteros fueron llamados en esta convocatoria, y ninguno de ellos fue Neymar.

Los próximos partidos que dispute Neymar con el Santos serán, en la práctica, su mejor y quizás último argumento ante el seleccionador. Si Neymar quiere estar en el Mundial 2026, el camino no pasa por hablar, sino por jugar.