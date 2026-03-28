NFL de luto: murió Barret Robbins, ex All-Pro de Raiders a los 52 años

La noticia del fallecimiento de Barret Robbins sorprendió este viernes a los Raiders y a buena parte de la afición de la NFL Se trata de uno de los nombres más recordados de la línea ofensiva de la franquicia en su etapa de principios de los 2000.

El excentro murió a los 52 años, de acuerdo con el anuncio que hizo su excompañero Tim Brown la noche del jueves. Poco después, la organización de Raiders difundió un mensaje en el que dijo estar profundamente entristecida por la pérdida y envió condolencias a familiares y amigos.

Hasta ahora, el dato más importante sobre su muerte es también el más prudente: no existe una causa oficial divulgada públicamente. Tim Brown explicó que recibió una llamada de para informarle que Barret había fallecido durante la noche y que, según esa comunicación, partió de manera pacífica mientras dormía. Fuera de esa versión compartida por su entorno más cercano, no se han dado a conocer más precisiones médicas ni reportes oficiales adicionales.

Barret Robbins y una carrera excepcional en los Raiders

El nombre de Robbins es recordado por un episodio previo al Super Bowl XXXVII, cuando desapareció durante 24 horas y, al regresar, el coach Bill Callahan lo consideró incoherente e incapaz de jugar. Tiempo después, el propio exjugador explicó que no había tomado sus medicamentos para el trastorno bipolar y la depresión, un dato que ha sido parte central de la revisión pública de su vida y de su trayectoria.

En el campo, Robbins dejó una carrera más que respetable como centro titular de una organización histórica de la NFL. Llegó desde TCU como selección de segunda ronda del draft de 1995 y terminó jugando toda su carrera profesional con los Raiders, algo que subraya el peso que tuvo dentro del mismo vestidor durante casi una década. En total, disputó nueve temporadas con la franquicia, todas con el uniforme plateado y negro.

Su gran campaña fue la de 2002, cuando alcanzó el momento más alto de su nivel individual y colectivo. Ese año disputó los 16 partidos de la temporada regular, fue elegido al Pro Bowl y recibió el reconocimiento de primer equipo All-Pro, señales inequívocas de que estaba entre los mejores de su posición. Además, los Raiders terminaron con marca de 11-5, avanzaron en los playoffs de la AFC y se metieron al Super Bowl XXXVII.

Las cifras ayudan a poner en contexto su liderazgo: Barret Robbins participó en 121 juegos de temporada regular y acumuló 105 titularidades, todos esos registros con la misma franquicia. En su mensaje oficial, los Raiders lo describieron como uno de los mejores centros de la liga durante sus nueve años con el club, una valoración que coincide con la imagen que dejó entre sus contemporáneos.

Aunque el Super Bowl ante Tampa Bay terminó en una derrota 48-21 y él no pudo jugar ese partido, su rendimiento de aquella temporada ya lo había instalado entre los linieros ofensivos de mayor prestigio en la NFL.

Su fallecimiento a los 52 años cierra una historia compleja, aunque también deja intacto el recuerdo de que, en su mejor versión, Barret Robbins fue una pieza de élite en el corazón de la línea ofensiva de Raiders.