Cuánto cuestan los boletos para ver el Portugal vs México y dónde comprarlos

Ir al partido entre Portugal vs México ahora puede costar menos que hace unos días. Tras darse a conocer que Cristiano Ronaldo no participará, los precios bajaron de manera importante y eso abrió una ventana para encontrar tickets a precios más accesibles que los vistos cuando se esperaba la presencia del astro portugués.

Después de confirmarse la ausencia del capitán portugués , los precios en reventa pasaron de un rango que iba de $500 a $2,800 dólares a otro de entre $170 y $1,250 dólares, una diferencia que cambia por completo el panorama para quienes todavía quieren asistir al choque entre Portugal, México y una de las selecciones más mediáticas del calendario.

Portugal vs México: boletos y precios por zona

Los boletos para el partido entre Portugal, México y una de las citas más atractivas del calendario se mueven en distintos rangos según la ubicación elegida dentro del estadio.

Alto Lateral UF , Alto Norte UF y Alto Sur UF : $30 dólares.

, y : $30 dólares. Alto Norte , Alto Sur y Preferente 300 : $90 dólares.

, y : $90 dólares. Cabecera 300 y zona para personas con discapacidad : $100 dólares.

y zona para : $100 dólares. Alto Lateral : $150 dólares.

: $150 dólares. Norte 100 y Sur 100 : $230 dólares.

y : $230 dólares. Lateral 100 : $235 dólares.

: $235 dólares. Platea 200 , Lateral 300A y Lateral 300B : $300 dólares.

, y : $300 dólares. Palcos Club : $350 dólares.

: $350 dólares. Premium A Corner : $380 dólares.

: $380 dólares. Premium A Locker , Premium B Locker , Premium A Super Seat , Premium B Super Seat y Premium A Tunnel : $470 dólares.

, , , y : $470 dólares. Premium A Chairman: $530 dólares.

Esta distribución deja claro que el duelo entre Portugal y México ofrece opciones para distintos presupuestos. Hay localidades pensadas para el aficionado que solo quiere asegurar su lugar en el estadio, pero también zonas de mayor costo para quienes buscan una experiencia más exclusiva y cercana al terreno de juego.

Otro punto clave es que estos precios sirven como una referencia para dimensionar el gasto de entrada, aunque el monto final puede variar por disponibilidad, demanda y cargos adicionales. Por eso, antes de cerrar la compra, conviene revisar con calma el costo total para evitar sorpresas al momento del pago.

Dónde comprar boletos boletos para el Portugal vs México

Para conseguir entradas del partido entre Portugal y México, una de las recomendaciones más comunes es revisar plataformas de reventa y marketplaces reconocidos como Viagogo y StubHub, donde suelen aparecer distintas zonas, rangos de precio y opciones para comparar antes de tomar una decisión. En este tipo de sitios, el valor de los boletos puede moverse con rapidez dependiendo de la demanda y la cercanía del encuentro.

En este caso, ir al estadio ahora luce más accesible que cuando se esperaba la presencia de Cristiano Ronaldo. Su ausencia redujo el interés de una parte del público que quería ver al delantero portugués en la cancha, y eso provocó un ajuste en el mercado, especialmente en la reventa, donde varias entradas comenzaron a ofrecerse a precios más bajos que los vistos originalmente.

Para el aficionado, eso abre una oportunidad interesante. Si la idea es asistir al partido sin pagar cifras infladas, este momento puede ser más favorable para encontrar boletos a mejor precio que hace unos días. La clave está en comparar varias publicaciones, verificar la ubicación exacta y confirmar que el cargo final esté claramente desglosado antes de hacer el pago.

También vale la pena poner atención a las condiciones de entrega de cada entrada. En plataformas como Viagogo y StubHub, algunos boletos pueden liberarse de forma digital, mientras otros dependen de procesos específicos del vendedor, así que revisar ese detalle puede hacer la diferencia entre una compra cómoda y un problema de última hora.

Con ese escenario, el panorama para ver a Portugal frente a México cambió por completo. Lo que en un principio apuntaba a ser una de las entradas más codiciadas del calendario ahora se presenta como una oportunidad más alcanzable para quienes buscan vivir el ambiente del estadio y aprovechar que la caída en la demanda volvió más baratos muchos boletos.