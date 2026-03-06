¡El jersey que TODOS QUIEREN! El precio del uniforme del Team USA

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ya comienza a sentirse entre los aficionados y uno de los detalles que más ha llamado la atención es el nuevo jersey del Team USA, una prenda que mezcla tradición, identidad nacional y diseño moderno.

A menos de unas horas del inicio del torneo para Estados Unidos, la expectativa crece alrededor de la novena dirigida por Mark DeRosa y encabezada por figuras como Aaron Judge, quienes buscan devolverle la gloria al equipo tras el histórico título conquistado en 2017.

Pero mientras los jugadores se preparan para competir por el trofeo del World Baseball Classic, los fanáticos ya están pensando en cómo apoyar al equipo desde las gradas o desde casa. Y ahí es donde entra uno de los artículos más deseados del momento: el jersey oficial del Team USA para el Clásico Mundial de Beisbol.

El uniforme, diseñado por Nike, mantiene los colores clásicos que representan a Estados Unidos: azul marino, blanco y rojo. En el pecho destaca el tradicional “USA” en letras grandes, acompañado por el parche oficial del torneo, uno de los símbolos más reconocibles del beisbol internacional.

Además de su estética, el jersey replica el modelo que utilizan los peloteros en el terreno de juego. Esto significa un corte profesional, telas ligeras y tecnología pensada para la comodidad, lo que lo convierte en una prenda atractiva tanto para coleccionistas como para aficionados.

¿Cuánto cuesta el jersey del Team USA para el Clásico Mundial de Beisbol?

El precio del jersey del Team USA del Clásico Mundial de Beisbol 2026 puede variar dependiendo de la versión que el aficionado decida comprar.

La opción más popular es la versión réplica o fan jersey, pensada para quienes buscan una prenda oficial pero a un costo más accesible. Este modelo suele encontrarse entre 170 y 200 dólares, dependiendo de la tienda, la talla y el diseño específico.

Por otro lado, también existe la versión auténtica, que es prácticamente idéntica a la que utilizan los jugadores en el terreno de juego. Estos modelos incluyen nombres y números oficiales, materiales premium y detalles más elaborados. Su precio puede ir desde los 200 hasta los 400 dólares.

Entre las piezas más llamativas destaca el modelo Undefeated Navy 2026 World Baseball Classic Stadium Jersey, una colaboración especial que tiene un precio cercano a 250 dólares y que actualmente sigue disponible en varias tallas dentro de las tiendas oficiales.

Dónde comprar el jersey oficial del Team USA

Para quienes desean tener esta prenda en su colección, el jersey oficial del Team USA del Clásico Mundial de Beisbol ya se encuentra disponible en diversas plataformas.

Las opciones más seguras para adquirirlo son la tienda oficial del World Baseball Classic, las tiendas en línea de MLB y los distribuidores autorizados de Nike.

El entusiasmo por el torneo ha provocado que varios modelos comiencen a agotarse rápidamente, especialmente aquellos con nombres de estrellas como Aaron Judge.

Con el torneo a punto de comenzar, muchos aficionados latinos en Estados Unidos ya se preparan para vivir otra edición del Clásico Mundial de Beisbol con la emoción que caracteriza al deporte. Y para muchos, hacerlo vistiendo el jersey del Team USA es parte esencial de la experiencia.