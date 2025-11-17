Norris, Piastri y Verstappen: la batalla final de la F1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su punto más emocionante. Con tres carreras por disputarse —Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi— el campeonato de pilotos tiene a Lando Norris como líder con 357 puntos, seguido muy de cerca por Oscar Piastri (356) y Max Verstappen (321).

El británico de McLaren logró un fin de semana perfecto en el GP de Brasil, sumando 33 puntos y consolidando una ventaja que podría ser decisiva. Sin embargo, aún quedan 83 puntos en juego, y tanto Piastri como Verstappen mantienen vivas sus esperanzas de coronarse.

Las últimas citas del calendario prometen una batalla estratégica donde cada punto, cada vuelta rápida y cada posición en la parrilla podrían definir al nuevo campeón del mundo.

Lando Norris, a un paso de su primer título mundial

Lando Norris tiene el control total del campeonato. Con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero Piastri, el inglés podría coronarse sin necesidad de ganar todas las carreras. Si Norris termina segundo en los tres Grandes Premios y Piastri gana cada uno, Lando aún se llevaría el título por dos puntos.

Una victoria en Las Vegas no le garantizaría el campeonato, pero lo dejaría muy cerca. Si gana y sus rivales no suman, alcanzaría 49 puntos de ventaja, con solo 58 por disputarse. Dos triunfos consecutivos (Las Vegas y Qatar) prácticamente lo consagrarían campeón, incluso antes de llegar a Abu Dhabi.

Aun así, un abandono en Nevada podría poner en riesgo su liderazgo, especialmente si Piastri logra una victoria contundente.

Piastri y Verstappen necesitan un milagro en el cierre de temporada

Oscar Piastri ha perdido terreno tras varios errores y una racha sin podios. El australiano necesita recortar al menos ocho puntos por carrera, además de ganar las tres fechas restantes para mantener opciones reales. Si Norris termina segundo en cada competencia, ni ganando todo Piastri sería campeón.

Por su parte, Max Verstappen, actual tricampeón, está 49 puntos detrás de Norris. Aun si gana las tres carreras y la sprint (83 puntos), necesita que Lando sume menos de 34 unidades, lo que implicaría resultados muy bajos o incluso abandonos del británico.

En resumen, solo un desastre de McLaren o una serie de accidentes podría reabrir el título para Verstappen.