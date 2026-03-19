Real Madrid a la espera para conocer la gravedad de la lesión de Thibaut Courtois

El Real Madrid no sabe todavía si podrá contar con Thibaut Courtois el domingo para el derby madrileño. El belga tuvo que salir de cambio durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City, y el club blanco todavía no sabe qué tan grave es la lesión. Hasta que la resonancia magnética no hable, el madridismo tendrá que esperar con los nervios a flor de piel.

🚨 BREAKING: Courtois' injury is WORRYING!



Initial results show a TORN adductor!



If the tear is important, he could be OUT against Bayern! @diarioas pic.twitter.com/8xPjwEzpcf — Madrid Zone (@theMadridZone) March 18, 2026

Lo que hace más dramática la situación es que Courtois ya sentía molestias antes de que arrancara el partido. El dolor en el abductor derecho apareció durante el calentamiento, pero el portero belga decidió jugar de todas formas, y vaya que valió la pena: en la primera mitad realizó cuatro paradas determinantes que mantuvieron al Madrid en pie dentro del Etihad Stadium.

La lesión de Courtois y la decisión que tomó Arbeloa en la Champions

Con el marcador en 1-1, el Manchester City jugando con diez por la expulsión de Bernardo Silva y el Madrid con una ventaja de tres goles de la ida, el técnico Álvaro Arbeloa frenó el partido y mandó calentar a Andriy Lunin. No era momento de heroísmos innecesarios. El propio Arbeloa lo explicó sin rodeos:

"Tenía unas molestias, él quería seguir, pero no era necesario correr ningún riesgo porque en cuatro días tenemos otra final, un derbi importantísimo".

Dicho así, el mensaje es claro: el Madrid ya tiene la cabeza puesta en el derbi ante el Atlético, uno de esos partidos que en el fútbol español tienen peso propio, más allá de cualquier clasificación o estadística. Arbeloa no estaba dispuesto a hipotecar ese partido por seguir con Courtois en el campo cuando el pase a cuartos ya estaba casi sellado.

El ucraniano Andriy Lunin completó el partido sin mayores complicaciones, pero hay que ser honestos, sustituir a Courtois en una eliminatoria de Champions con el partido prácticamente ganado es muy distinto a arrancar de titular un derbi madrileño desde el minuto uno.

Esta temporada, Lunin apenas ha sumado participación en cuatro partidos: dos en la Champions ante el Olympiacos y el propio City, y dos en la Copa del Rey frente al Talavera y el Albacete. El salto en exigencia sería enorme.

Real Madrid espera resonancia este jueves para conocer la gravedad de la lesión

Los médicos del club acordaron que Courtois descansara por completo el miércoles. Este jueves por la mañana, el portero acudirá a las instalaciones de Valdebebas para someterse a una resonancia magnética que determinará el alcance real del daño en el abductor derecho. Ahí estará la respuesta que todos esperan.

Si el estudio confirma solo una sobrecarga muscular, hay posibilidades reales de que Courtois llegue al derbi del domingo 22 de marzo ante el Atlético de Madrid, aunque sea de forma condicionada. Si, en cambio, se detecta una rotura o una lesión muscular más seria, Lunin tendrá que asumir el arco blanco en uno de los partidos más calientes del calendario español.

El drama en la portería no es solo del Madrid

Lo que pocos esperaban es que la duda en la portería no fuera exclusiva del lado merengue. El Atlético de Madrid también tiene en el aire la situación de Jan Oblak, su guardameta titular. Que los dos mejores porteros de LaLiga lleguen en estado incierto al mismo partido añade una capa extra de imprevisibilidad a un derbi que ya prometía ser de infarto.

El reloj corre. El jueves por la mañana, la resonancia de Courtois hablará, y el Madrid sabrá si puede contar con su muro o si tendrá que reajustar sus planes de cara al fin de semana.