UEFA Champions League: Barcelona y Real Madrid podrían verse las caras en la final

Nunca en la historia de la Champions League hemos visto un clásico español definiendo directamente quién se queda con el título, pero eso podría cambiar este año. El Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Álvaro Arbeloa han quedado ubicados en llaves opuestas del sorteo, abriendo la puerta a una final histórica del máximo torneo europeo que paralizaría el planeta.

El duro camino de Barcelona y Real Madrid en esta Champions League

Para llegar a la anhelada final en Budapest, los blaugranas deberán superar primero una durísima y muy exigente prueba doméstica. Se medirán al rocoso Atlético de Madrid en unos cuartos de final de altísima tensión, asegurando un desgaste físico tremendo para ambos planteles españoles que buscan avanzar.

El gran nivel futbolístico mostrado por el equipo culé en los recientes octavos de final ilusiona profundamente a toda su fiel afición. Flick ha construido una máquina de hacer goles que asfixia a sus rivales, transformando por completo la dinámica del vestuario barcelonista en un tiempo récord.

El conjunto merengue llega con el ánimo a tope tras aplastar al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Ahora, los hombres de Arbeloa enfrentarán al temible Bayern Munich en territorio alemán.

Superar esta compleja eliminatoria germana representa el reto táctico más grande en la naciente carrera del nuevo técnico blanco. Una sólida victoria confirmaría su estatus para mantener viva la gran mística europea.

Arbeloa conoce perfectamente lo que significa ponerse esta camiseta bajo la inmensa presión de los grandes escenarios internacionales. Sus jugadores confían plenamente en su visión estratégica para anular el poderío ofensivo bávaro y dar un golpe sobre la mesa que retumbe en todo el continente europeo de cara a las semifinales.

Arsenal, Sporting, PSG y Liverpool pelean por la Champions League ante Real Madrid y Barcelona

El otro lado del cuadro competitivo presenta cruces igualmente electrizantes que absolutamente nadie debería perder de vista durante esta temporada. El Arsenal inglés chocará contra el sorprendente Sporting CP, en un enfrentamiento donde la velocidad londinense pondrá a prueba el rígido esquema táctico del campeón del balompié portugués.

Los lusitanos han demostrado ser un hueso duro de roer y no planean regalarle absolutamente nada a los británicos. Se anticipa una serie sumamente pareja que se definirá por detalles mínimos.

La llave empareja al Paris Saint-Germain contra el peligroso Liverpool. El club vencedor llegará perfilado como una seria amenaza directa para frenar en seco el sueño de los equipos españoles.

Imaginar un choque definitivo entre culés y merengues representaría un hito deportivo sin precedentes en toda la historia de la competición. Rompería rápidamente cualquier récord de audiencia televisiva jamás establecido, llevando la rivalidad más intensa del planeta a un nuevo nivel.