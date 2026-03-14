Claves que hacen de República Dominicana la favorita al título en el Clásico Mundial

La República Dominicana se ha ganado a pulso la etiqueta de gran favorita para conquistar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por lo dominante que se ha visto desde el primer día de iniciado el torneo.

Los pupilos de Albert Pujols están combinando poder al bate, bateo oportuno, pitcheo solvente y defensa sólida para continuar invictos en el evento de selecciones más importante del mundo.

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Terminaron la fase de grupos con marca de 4-0. En esa primera etapa, los quisqueyanos aplastaron a Nicaragua (12-3), Países Bajos (12-1) e Israel (10-1), cerrando con una victoria clave 7-5 ante Venezuela para asegurar el primer lugar y evitar a Japón para los cuartos de final.

Esa victoria frente a Venezuela no sólo definió al líder del Grupo D, también confirmó que el lineup dominicano no solo era capaz de superar a países con nivel beisbolístico inferior, también podían vencer a uno de élite como el venezolano.

Juan Soto, Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr. descargaron cuadrangulares en ese duelo decisivo, mostrando la profundidad de una alineación que puede hacer daño desde el primero al último bateador.

Argumentos de República Dominicana para ganar el título en el Clásico Mundial

Más allá del invicto, el gran argumento que sostiene a la República Dominicana como favorita es su descomunal producción ofensiva en este Clásico Mundial. Ya impuso un nuevo récord de jonrones para una primera ronda, con 13 cuadrangulares, superando la marca que México había establecido en 2009. Ocho bateadores diferentes se han volado la barda hasta el momento, con Junior Caminero, Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Fernando Tatis Jr. conectando dos jonrones cada uno en la fase de grupos, mientras Ketel Marte, Julio Rodríguez y Austin Wells con uno por cabeza.

A ese festival de batazos se suma una línea colectiva de .312/.453/.637 con 50 carreras producidas y 39 boletos -tras avanzar a semifinal- cifras que los colocan como líderes absolutos del torneo en cada una de esas categorías y consolidan su candidatura al título.

Frente a Corea del Sur, en los cuartos de final, esa ofensiva volvió a mostrar por qué es considerada la más temible del campeonato. Nuevamente en el loanDepot Park de Miami , la República Dominicana firmó un categórico triunfo por KO 10-0, sellado en la séptima entrada gracias a un jonrón de tres carreras de Austin Wells que activó la regla.

Antes, el lineup había castigado al abridor Hyun Jin Ryu y al bullpen asiático que, aun cuando el juego se terminó en siete entradas, debió utilizar ocho serpentineros después de su abridor.

El pitcheo también acompañó el espectáculo ofensivo en ese choque ante Corea del Sur, gozando de una apertura sobresaliente de Cristopher Sánchez, quien trabajó cinco entradas completas en las que permitió dos hits y sumó ocho ponches. Desde el bullpen, Albert Abreu completó la tarea con abanicados consecutivos que mantuvieron intacto el cero en la pizarra.

República Dominicana vs Estados Unidos, choque de gigantes

Con el pase asegurado, la República Dominicana ahora se prepara para el desafío más grande hasta el momento, las semifinales frente a Estados Unidos en Miami, un cruce que muchos consideran una final adelantada del Clásico Mundial. El ganador se instalará en el duelo definitivo y esperará rival entre el que avance entre México, Italia, Japón o Venezuela.