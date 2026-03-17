OFICIAL | Senegal se queda sin el título de la Copa de África

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones 2025 sobre el terreno de juego, pero una decisión burocrática este martes le arrebató esa alegría. El Comité de Apelaciones de la CAF (La Confederación Africana de Fútbol), el organismo máximo del fútbol en el continente africano, determinó que los Leones de Teranga perdieron el partido final por abandono.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Por este motivo el comité estableció que el marcador oficial del encuentro terminó 3-0 a favor de Marruecos . Se trata de una decisión sorpresiva pues llega varios meses después de culminado el torneo.

Senegal campeón en la cancha, destronado tras bastidores del título de la Copa África

La final se jugó el 18 de enero de 2026 en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah en Rabat, Marruecos, con los locales como anfitriones del torneo. Durante el tiempo reglamentario, el partido estaba empatado sin goles y la tensión era máxima. Fue entonces cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos en los minutos finales del tiempo regular, una decisión controvertida.

Los jugadores de Senegal reaccionaron con furia. Inconformes con el cobro arbitral, varios futbolistas abandonaron el terreno de juego en señal de protesta colectiva, dejando el campo vacío durante aproximadamente 15 minutos. Incluso la leyenda Sadio Mané intentó calmar a sus compañeros y pedirles que regresaran al campo, tal y como se pudo apreciar en imágenes que circularon ampliamente.

El penalti, que finalmente ejecutó Brahim Díaz, terminó siendo fallado. Senegal regresó a la cancha, completó el partido, anotó en tiempo extra con un golazo de Pape Gueye en el minuto 4 de la prórroga y ganó 1-0.

Sobre el campo, todo parecía resuelto, Senegal era campeón por segunda ocasión en su historia. Pero la historia tenía otro capítulo por escribirse.

La CAF aplica el reglamento y entrega el título de la Copa África a Marruecos

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no aceptó el resultado. Presentó un recurso formal ante la CAF, argumentando que el abandono temporal del campo por parte de los jugadores senegaleses equivalía a una retirada del partido, lo cual viola el reglamento oficial de la competición. El organismo señaló que esa acción tuvo un impacto directo en el desarrollo del partido y que debía ser sancionada conforme a las normas.

El Comité de Apelaciones de la CAF estudió el caso y emitió su fallo este martes 17 de marzo de 2026. La resolución fue contundente: aplicando el Artículo 84 del Reglamento de la AFCON, declararon a Senegal perdedora por incomparecencia. El comunicado oficial detalló que:

"La Selección Nacional de Senegal es declarada perdedora por abandono del partido final, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol". De un golpe, Marruecos pasó de ser subcampeón a ser el nuevo rey de África.

Esto no es lo mismo que perder un partido normal. Cuando un equipo es declarado perdedor por forfait o incomparecencia, las reglas establecen automáticamente un marcador de 3-0 en contra, sin importar lo que haya ocurrido en el campo. Es un mecanismo disciplinario diseñado para proteger la integridad de la competición. En otras palabras: la CAF no juzgó si el penalti fue bien o mal cobrado, sino que sancionó el hecho de que los jugadores se fueran de la cancha.

¿Senegal puede apelar la decisión y recuperar el título de campeón?

El asunto, sin embargo, aún podría tener otro giro pues se espera que Senegal presente un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, Suiza, que es la instancia máxima e inapelable en disputas deportivas a nivel mundial. Si el TAS acepta el caso, sería la última palabra sobre quién se queda realmente con el trofeo.

Mientras tanto, la reacción en redes sociales fue inmediata. Aficionados de todo el continente africano se dividieron entre quienes apoyan la sanción como un mensaje claro de que el reglamento se cumple para todos, y quienes consideran que quitarle un título ganado en la cancha es una injusticia histórica que mancha el torneo. El técnico de Marruecos, Walid Regragui, había calificado de "vergonzosa" la conducta de los senegaleses justo después de la final, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también describió las escenas como "inaceptables".

Lo que queda claro es que este episodio marca un precedente en el fútbol africano: protestar con los pies —abandonando el campo— puede costarle a un equipo algo mucho más valioso que un gol. Si sigues de cerca esta historia, el veredicto del TAS será el momento definitivo que determinará quién entra a los libros de historia como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025. Ese fallo, cuando llegue, valdrá más que cualquier gol.