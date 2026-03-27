Tiger Woods sufre aparatoso accidente en Florida: Cuál es su estado de salud

Tiger Woods volvió a ser noticia este viernes, pero no por lo que ocurra dentro del campo, sino por un aparatoso accidente automovilístico que encendió las alertas en el deporte internacional. El legendario golfista estadounidense estuvo involucrado en una volcadura en Jupiter Island, Florida, en un hecho que volvió a poner el foco sobre su estado físico y su historial reciente de lesiones.

Tiger Woods sufre accidente de auto en Florida

Tiger Woods sufrió este viernes un accidente de auto poco después de las 2 de la tarde, tiempo del Este, en el bloque 1000 de Beach Road, a unos tres kilómetros de la residencia del golfista, de acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

Las autoridades informaron que Woods fue detenido por arrestado acusado de condudir bajo los efectos del alcohol, además de enfrentar cargos por daño a la propiedad privada y por negarse a someterse a una prueba para determinar la cantidad de alcohol en sangre. No obstante, hay que tomar en cuenta que la prueba de alcoholemia realizada en el lugar del accidente (conocida popularmente como breathalyzer), arrojó que el golfista no se encontraba bajo los efectos del alcohol pues su resultado fue de 0.0.

En cuanto al estado de salud de Woods, la Oficina del Sheriff del condado de Martin detalló que tanto la leyenda del golf, como el otro conductor involucrado en el choque no sufrieron mayores lesiones durante el accidente.

Previo a este accidente Tiger Woods se preparaba para regresar al golf luego de haberse roto el tendón de Aquiles en marzo de 2025 y de haberse sometido a una cirugía de espalda en octubre del mismo año.

Historial de accidentes de tránsito

El accidente que Tiger Woods sufrió en febrero de 2021 en el sur de California sigue siendo un punto de referencia obligado para entender la preocupación que genera cualquier nuevo percance vial en su entorno. Aquel episodio fue especialmente grave porque se trató de un accidente de un solo vehículo en el que el automóvil volcó varias veces y dejó al golfista atrapado en el interior.

Las consecuencias físicas fueron severas. Woods sufrió lesiones graves en las piernas y tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia por fracturas abiertas en la parte inferior de la pierna derecha. Durante ese procedimiento, los médicos le colocaron una varilla en la tibia, además de tornillos y clavos en el pie y el tobillo, en una intervención que marcó uno de los momentos más delicados de su recuperación.

Ese accidente modificó por completo la conversación sobre el futuro deportivo del ganador de 15 majors. Más que una pausa en su carrera, representó el inicio de una larga etapa de cirugías, rehabilitación y dudas sobre su capacidad para volver a competir al máximo nivel. Incluso en abril de 2023, Woods fue sometido al menos a otra cirugía relacionada con las secuelas físicas de aquel percance.

Por eso, cuando este viernes volvió a verse involucrado en un accidente en Florida, el antecedente de 2021 reapareció de inmediato como parte central de la noticia. No sólo por la gravedad de lo ocurrido en California, sino porque aquel episodio dejó huellas profundas en el cuerpo y en la carrera de una de las mayores leyendas del golf contemporáneo.usatoday+1

