UFC Freedom 250 en la Casa Blanca: cómo conseguir los boletos gratis

El UFC Freedom 250 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más llamativos del año en Estados Unidos, y no solo por su cartelera de peleas. La UFC anunció que entregará 85,000 boletos gratis para el público que quiera asistir a la función programada para el 14 de junio en la Casa Blanca, en Washington D. C. El presidente de la organización, Dana White, confirmó que el evento se realizará como parte de las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos, lo que lo convertirá en una velada histórica para las artes marciales mixtas y para el deporte en el país. Para los fanáticos latinos que viven en Estados Unidos, la noticia ha despertado enorme interés, especialmente porque podrán asistir gratis a una cartelera de UFC con peleadores de élite.

La idea es instalar el octágono en el Jardín Sur de la Casa Blanca, mientras que los asistentes se ubicarán en el Ellipse, un parque cercano al complejo presidencial que permitirá albergar a decenas de miles de aficionados.

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¿Cómo conseguir los boletos gratis para el UFC Freedom 250 en la Casa Blanca?

La UFC confirmó que distribuirá 85 mil boletos gratuitos para el evento, aunque todavía no se han dado a conocer los detalles exactos del sistema de registro o asignación.

Según explicó Dana White, la organización anunciará próximamente la forma en la que los aficionados podrán solicitar sus entradas. Todo apunta a que el proceso se realizará mediante un registro oficial, por lo que los interesados deberán estar atentos a los anuncios de UFC y sus plataformas digitales.

El dirigente también recomendó a los fanáticos comenzar a planificar su viaje a Washington D. C., ya que la expectativa es enorme y se espera que miles de personas intenten asistir al evento.

La logística del recinto contempla el octágono frente a la Casa Blanca, con los asistentes ubicados en el parque Ellipse, lo que permitirá crear una atmósfera única para una velada que mezcla deporte, historia y celebración nacional.

UFC Freedom 250: una cartelera de lujo para un evento histórico

Más allá del escenario inédito, el UFC Freedom 250 contará con una de las carteleras más atractivas del año.

La pelea principal enfrentará al campeón de peso ligero Ilia Topuria contra el campeón interino Justin Gaethje, en un duelo que promete intensidad desde el primer segundo.

En la pelea coestelar, Alex Pereira se medirá ante Ciryl Gane por el título interino de peso pesado. Pereira, una de las estrellas más populares de la UFC, buscará convertirse en el primer campeón de tres divisiones en la historia de la organización.

La cartelera también incluirá combates destacados como:



Sean O'Malley vs Aiemann Zahabi

Michael Chandler vs Mauricio Ruffy

Bo Nickal vs Kyle Daukaus

Diego Lopes vs Steve Garcia

El evento se celebrará el 14 de junio en Washington D. C., en el complejo de la Casa Blanca, con un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar el desarrollo de la función.

Con el UFC Freedom 250, la organización busca crear uno de los espectáculos deportivos más memorables del verano en Estados Unidos, en un calendario que también estará marcado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.