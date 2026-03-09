Revelan QUIÉN FRENÓ el regreso de Messi a Barcelona y desata TERREMOTO

La posibilidad de ver nuevamente a Lionel Messi con la camiseta del Barcelona estuvo más cerca de lo que muchos imaginaban. Sin embargo, una revelación reciente volvió a abrir el debate sobre por qué el astro argentino nunca regresó al Camp Nou tras su salida en 2021.

En una entrevista concedida al diario español La Vanguardia, Xavi Hernández, leyenda del club y exentrenador azulgrana, aseguró que el retorno del capitán argentino estaba prácticamente cerrado en 2023. Según su versión, la operación incluso contaba con luz verde desde el punto de vista deportivo y financiero.

Pero cuando parecía que el sueño de los aficionados del futbol europeo estaba por hacerse realidad, todo se vino abajo.

¿Por qué Lionel Messi no regresó al Barcelona en 2023?

De acuerdo con Xavi Hernández, el regreso de Lionel Messi al Barcelona se trabajó durante varios meses tras la histórica consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El exmediocampista relató que en enero de 2023 sostuvo conversaciones directas con el jugador. Durante ese periodo, Messi le habría transmitido su entusiasmo por volver al club donde construyó la mayor parte de su legendaria carrera.

Xavi explicó que el plan era cerrar el acuerdo una vez que el argentino diera su confirmación final. Incluso llegó a imaginar un escenario especial para despedir la carrera de Messi en el club.

La idea, según relató, era recrear una especie de “last dance”, una última etapa memorable similar a la que protagonizó Michael Jordan en el baloncesto.

Sin embargo, el proceso se frenó de manera inesperada. Xavi aseguró que el presidente del club, Joan Laporta, fue quien decidió detener las negociaciones cuando el acuerdo parecía encaminarse.

Según el exentrenador, Laporta le habría expresado que el regreso del argentino podría generar una lucha de poder dentro del club.

La respuesta de Laporta y el nuevo capítulo en la historia de Messi con Barcelona

Las declaraciones de Xavi Hernández provocaron una rápida reacción de Joan Laporta, quien respondió públicamente durante un debate previo a las elecciones presidenciales del club.

El dirigente catalán sostuvo que la versión es distinta y sugirió que el exentrenador podría estar afectado por su salida del equipo en 2024.

Laporta aseguró que el padre y representante del futbolista, Jorge Messi, le comunicó que el propio jugador consideraba que regresar al Barcelona implicaría demasiada presión mediática y deportiva.

Mientras tanto, la carrera de Lionel Messi siguió su camino lejos de España. Tras dejar el club en 2021, el argentino fichó por el París Saint-Germain y posteriormente se unió al Inter Miami de la MLS, donde actualmente continúa su trayectoria.

Aun así, el vínculo entre Messi y el Barcelona permanece intacto en la memoria de los aficionados. No es para menos: el argentino sigue siendo el máximo goleador en la historia del club con 672 goles y conquistó 34 títulos oficiales durante su etapa en el Camp Nou.

La pregunta sigue abierta entre los seguidores del futbol: ¿habría sido posible ese último capítulo de Messi en Barcelona?