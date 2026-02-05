Lionel Messi VUELVE AL Barcelona… pero NO como muchos QUISIERAN

El astro argentino Lionel Messi vuelve a estar en el centro del debate blaugrana sin decir una sola palabra. Su reciente visita al Spotify Camp Nou, documentada por él mismo en redes sociales, reactivó una pregunta que nunca desapareció del todo: ¿volverá Messi al Barcelona? La respuesta, hoy, es tan clara como incómoda para muchos: sí, pero no es el momento.

El contexto no es menor. El Barcelona se encamina a un nuevo proceso electoral, con Joan Laporta listo para dimitir y buscar la reelección, mientras otros nombres intentan disputarle el poder. En medio de ese clima político, Messi eligió el silencio. Y ese silencio, lejos de ser casual, tiene un peso enorme.

¿Por qué Messi no quiere influir en las elecciones del Barcelona?

Aunque su sola imagen mueve masas y votos, Messi no tiene intención de involucrarse en la campaña electoral del club. Personas cercanas a su entorno coinciden en que el argentino quiere mantenerse completamente al margen del proceso, sin apoyar públicamente a ningún candidato.

La razón va más allá de la política interna. Messi aprendió de experiencias pasadas. En las elecciones de 2021, su figura fue utilizada como bandera, especialmente por Joan Laporta, quien prometió una continuidad que nunca se concretó. Aquella ruptura marcó un antes y un después en la relación entre ambos.

Hoy, Messi evita ser parte del juego. No quiere ser símbolo, presión ni moneda electoral. Prefiere observar desde lejos y esperar a que el club resuelva su rumbo antes de pensar en un regreso.

First win of 2026 🤩 pic.twitter.com/HCAj76D47C — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 1, 2026

El verdadero foco de Messi: Inter Miami y la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras Barcelona debate su futuro, Messi tiene claro el suyo. El presente está en el Inter Miami y el gran objetivo es llegar en plenitud a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Todo apunta a que será el última Copa Mundial de la FIFA de su carrera y Messi quiere cerrarla a su manera.

Por eso no hay prisa. El regreso al Barcelona está en sus planes, pero no como jugador ni como parte de una campaña política. Será un retorno meditado, en otro contexto, cuando el ruido haya bajado.

Messi no le cerró la puerta al club que marcó su vida. Simplemente decidió no entrar todavía. Y en Barcelona, todos lo saben: cuando Messi habla, el tiempo ya habrá hecho su trabajo.