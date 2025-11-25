Horarios extraños que han sacudido la Liguilla en México

La Liga MX vive uno de los calendarios más peculiares en muchos años durante los Cuartos de Final del Apertura 2025, cuando se programaron tres partidos el mismo día, tanto en la ida como en la vuelta. Un formato atípico que levantó críticas, dudas y memes, pero que tuvo una explicación que va más allá de lo futbolístico: un operativo de seguridad sin precedente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX solicitó expresamente que América y Cruz Azul no coincidieran como locales el mismo día. El riesgo por el alto flujo de aficiones visitantes y la necesidad de disponer de miles de elementos policiales obligó a un ajuste extraordinario. Con el tiempo encima y las series ya definidas, la Liga MX aplicó el Artículo 17 del Reglamento, permitiendo un calendario “extraordinario”: tres juegos miércoles, tres sábado, y la serie restante jueves y domingo.

Pero aunque muchos creen que esto nunca había pasado, la historia dice otra cosa…

El Estadio Jalisco vivió dos juegos de Liguilla en un día

El caso más emblemático ocurrió en el Clausura 2003, cuando el mítico Estadio Jalisco albergó dos partidos de Liguilla en la misma jornada, un fenómeno casi imposible en el futbol moderno.

Ese día se jugó el Chivas vs Morelia a las 15:00 horas y posteriormente el Atlas vs Monterrey a las 21:00 horas. Todo en el mismo inmueble.

Entre partido y partido, el estadio vivió una operación relámpago: limpieza, accesos, reingresos, cambio de logística y hasta ajustes de seguridad. A más de veinte años, aquella jornada sigue siendo una hazaña de organización y un capítulo legendario en la historia del futbol mexicano.

Otras veces que una ciudad tuvo doble cartelera de Liguilla

Aunque no compartiendo estadio, sí hubo momentos recientes con dos partidos de Liguilla el mismo día en la misma ciudad, generando caos vial, operativos paralelos y un ambiente futbolero total.

Guard1anes 2020 – CDMX



Pumas vs Pachuca en CU

Cruz Azul vs Tigres en el Azteca

Apertura 2018 – CDMX



América vs Toluca

UNAM vs Tigres

Apertura 2010 – CDMX



Cruz Azul vs Pumas en el Azul

América vs San Luis en el Azteca

La Liguilla ha demostrado que la logística a veces pesa tanto como los goles. Y en el Apertura 2025 quedó claro: cuando la seguridad manda, el calendario se mueve.