Un ídolo de la Selección de Uruguay exige que le otorguen la quinta Copa Mundial de la FIFA™ a su país: conoce la razón

El escudo de la Selección de Uruguay es uno de los más particulares del planeta. Si bien para la FIFA tiene dos títulos mundiales, el debate interno en el país sudamericano insiste en elevar esa cifra a cuatro. A la hora de aportar fundamentos, sostienen que las medallas de oro conseguidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 (previo a la primera Copa Mundial de la FIFA™ en 1930) deberían ser contabilizadas. Lejos de conformarse, Diego Lugano le subió un nivel más a la polémica: el excapitán de la Celeste exige sumar la quinta estrella por la conquista en la Copa de Oro de Campeones Mundiales, disputada entre fines de 1980 y comienzos de 1981.

Según el exdefensor, la legitimidad de ese título es absoluta. En declaraciones al Canal 5 de Uruguay, expresó: “La duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el Mundialito del 80 fue tal vez el evento... fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado. Eso creo que no hay discusión. No sé quién discute eso, porque yo vivo en Brasil y no se discute eso”.

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En su afán de darle veracidad a sus dichos, comparó este fenómeno con la forma en que el deporte reconoce a otras competiciones que cambiaron su denominación o estructura con el paso de las décadas. “El futbol va evolucionando, los torneos van evolucionando, tienen otro nombre, tienen otro agregado, pero la historia, lo que significó en aquel momento, no cambia”.

Diego Lugano

La histórica "Copa de Oro" y el reclamo de Diego Lugano

El "Mundialito" de 1980 fue un certamen organizado por la propia Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y respaldado por la FIFA. El campeonato, que se disputó íntegramente en el Estadio Centenario de Montevideo entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1981, contó con el aval oficial del organismo rector del fútbol mundial, ratificado por su entonces presidente, João Havelange, durante el congreso del 4 de julio de 1980.

Aquella competencia reunió a las selecciones nacionales que habían ganado el Mundial hasta la fecha, con la particularidad de que Países Bajos reemplazó a Inglaterra debido a las dificultades de calendario del fútbol europeo. Uruguay se consagró campeón tras superar a Brasil por 2-1 en la final, en un evento diseñado para celebrar el cincuentenario de la primera Copa Mundial de la FIFA™.

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