Layún: “Este América es el equipo más maduro en el que he estado”

Debido a la baja de Kevin Álvarez por una infección en las vías respiratorias, Miguel Layún está —probablemente— en la antesala de disputar su último el último partido como titular de su carrera y, en dicha condición, explicó dónde coloca a la actual versión de las águilas entre los grupos de los que él formó parte en el futbol mexicano.

“Es el equipo más maduro en el que he estado, como grupo, por cómo hemos tomado cosas que nos pasaron en el torneo, lo hemos gestionado de muy buena manera. Para mí, es el equipo con más madurez donde he estado y no dudo que siembre cosas positivas para el futuro, porque se hacen las cosas de una manera que no había visto antes que se hicieran y lo aplaudo”, dijo.

Miguel Layún analizó el choque frente a Tigres

El experimentado lateral aseguró que, para el choque ante los Tigres, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga BBVA MX, la meta principal no es establecer un nuevo récord de puntos en torneos cortos de 17 de jornadas.

“El equipo ha encontrado una mentalidad importante del presente que te permite crear hábitos positivos. Al final, si dejas que factores que están fuera de tu entorno afecten los objetivos que tienes y los hábitos creados, es donde encuentras inestabilidad. El equipo, al encontrarse tan presente, va con el objetivo de hacer un buen juego mañana, no con el objetivo de quedar en la historia”, comentó.

De acuerdo con diversos el futbolista surgido del Veracruz, medirse al equipo de San Nicolás de los Garza puede fungir sólo como un tramo más en el camino a lo que se pretende en la cúpula de la institución.

“Queremos ser el mejor equipo posible mañana y al día siguiente, lo mismo. Eso te permite ir en el camino correcto para lograr objetivos a largo plazo. Mañana tendremos una buena oportunidad para mostrarnos que podemos crecer y sin importar lo que haya, podemos mantener una esencia como equipo. Ahí creo que se construyen cosas grandes”, reflexionó.