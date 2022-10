Layún habla sobre su posible retiro al final del torneo

En el palmarés de Miguel Layún, hay dos títulos de la Liga BBVA MX con la camiseta del Club América y la posibilidad de añadir un tercero ha crecido conforme han transcurrido los partidos en el presente semestre.

El experimentado lateral, sin embargo, está lejos de su mejor versión y ha iniciado, únicamente, seis duelos a lo largo del certamen. Conseguir la ’14' con el equipo de sus amores podría desembocar en la finalización de su carrera, según admitió en conferencia de prensa.

“Cuando firmé con Santiago (Baños) mi traspaso al Watford, lo único que comenté con él y mi familia era que mi sueño más grande era volver al club y salir campeón, era lo único que tenía en mente. Es algo que podría generar que analice retirarme del futbol. Físicamente, puedo competir uno o dos años más, como mínimo, y eso podría abrirme la puerta a analizar el no hacerlo. Podría pasar si llegamos a conseguir el título, porque es el sueño más grande que tengo y podría culminar con los objetivos trazados”, reconoció.

Resumen: Mazatlán 1-3 América | Jornada 11 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Las grandes goleadas en la historia de la Liguilla

El zaguero de 34 años de edad reveló que la posible extensión de su contrato con el equipo de Coapa todavía no es un tema tratado con la directiva.

“No ha habido conversación de la renovación. Acordamos hablar cuando llegara la fecha del siguiente contrato. Espero que hablemos la primera semana de noviembre, pero estoy tranquilo. Al principio, confieso que viví momentos de incertidumbre porque tengo a mi familia y hay que planear ciertas cosas que esta profesión no te permite. He vivido con mucha más emoción cada momento por lo que representa, porque no sé si puede ser mi última Liguilla con el Club América y disfruto cada momento”, reflexionó.

Miguel Layún evalúa dejar el futbol

El futbolista surgido del Veracruz y con recorrido en clubes como Atalanta, Porto, Sevilla y Villarreal, ya contempla despedirse, pero no ha definido cuál será su ocupación una vez que el adiós se consume.

“Tengo tiempo para pensar con calma. De momento, toda mi energía está enfocada 100 por ciento lo que representa este momento, quiero vivirlo muy intensamente. Después veremos lo que depara la vida”, complementó.

Te puede interesar: “No le tembló el pulso para cobrar”: Nacho Ambriz a Tiago Volpi

El lugar —en el 11 inicial de las águilas— que le perteneció hace una década ha pasado a la posesión del joven Emilio Lara, quien se ha consolidado como la revelación emplumada más interesante del certamen y ha sorprendido incluso a los veteranos, como Layún.

“Lo de Emilio me parece algo atípico. Es un chico que, a pesar de ser joven, tiene muy claros los objetivos que se ha trazado personalmente, es un tipo sumamente pasional y, si no tienes esa pasión, estás detrás de los que la tienen. Vive intensamente cada entrenamiento, cada partido; lo veo tan completo en muchas cosas, lo ponen de central y te hace un partidazo. Con la salida de Jorge, se le ocupa de lateral y responde, llega a la zona ofensiva, tiene buen centro, buenas decisiones, un ímpetu importante. Lo único que le puedo aconsejar es que mantenga esa manera de vivir las cosas, esa apertura a aprender, porque es alguien que escucha. Va a aprender mucho con los partidos jugados, pero para mí es un jugador hecho, es titular en el Club América”, sentenció.