Capítulo 4: Ascenso a la gloria | El día que transformó la historia

El cuadro del Atlas comenzó con la transformación y fue forjando un estilo de juego de la mano del entrenador Diego Cocca, esto los llevó a campeonato

Fueron años de espera para que el cuadro del Atlas tuviera un equipo que ilusionara con el campeonato, de la mano de Diego Cocca, los “Zorros” terminaron con una sequía de más de 70 años sin darle la máxima alegría a su afición.

“Yo era uno de los convencidos en que no, que no, que no, que no nos iba a tocar ver campeones a los rojinegros del Atlas, porque habían existido tantas historias, tantas cosas que al final de cuentas uno decía, no, seguramente a nosotros no nos tocará", comentó David Medrano.

“La confianza de nosotros, la que nosotros nos teníamos como equipo como en situación es lo que nos llevó a estar ahí a pelear ese partido y yo creo que el equipo lo resolvió de gran categoría a pesar de que no llegamos como favoritos. estamos conscientes de que tenía muy buenos jugadores y a la cancha y vamos a hacer 11 contra 11 y no le íbamos a tener miedo a nadie dentro del campo y así fue fue el resultado lo principal y ahí seguimos avanzando”, comentó Julio Furch sobre el gol del título.

