Final de la LCK es equiparable a llenar más de 15 estadios de la final de Qatar 2023

Nos encontramos en la antesala del evento más trascendental en la escena competitiva de League of Legends, el esperado Worlds 2023, donde los mejores jugadores de cada región se reúnen para luchar en la Grieta del Invocador, la LCK ha coronado su gran final, y lo ha hecho rompiendo récords de audiencia al alcanzar un pico de más de un millón de espectadores en su transmisión.

La LCK, conocida como la liga de Corea, es un torneo que alberga a algunos de los equipos más influyentes del mundo, siendo “T1" uno de los nombres más destacados, este equipo cuenta con la presencia del aclamado jugador “Faker”, considerado uno de los mejores en la Grieta del Invocador.

La emocionante final enfrentó a T1 y Gen.G, un encuentro que se llevó a cabo el 20 de agosto de 2023. de acuerdo con los datos proporcionados por Esports Charts, la final registró un asombroso pico de audiencia de 1,528,729 espectadores y un total de 62,208,199 horas reproducidas.

Es importante destacar que el estadio de Lusail fue el epicentro de la final del Mundial 2022, en la que se disputaron Argentina y Francia, dicho estadio tiene una capacidad oficial de 88,966 espectadores, lo que significa que el increíble número de espectadores que se sintonizaron con la final de la LCK podría llenar el estadio 17 veces, recordando el momento en que Messi alzó la copa del mundo.

A pesar de la devota admiración hacia T1, la final de Corea resultó desafiante para sus seguidores, ya que Gen.G se coronó con un contundente 3-0, aunque la derrota quedará marcada en la historia, es esencial recordar que Faker, uno de los pilares del equipo, enfrentó adversidades considerables, incluyendo una fractura en la mano y amenazas de muerte, lo que llevó a un aumento en las medidas de seguridad.

Si bien estos obstáculos son notables, no deben eclipsar la grandeza de uno de los equipos más queridos y admirados en el mundo de League of Legends, mantente alerta, porque el próximo sábado 26 de agosto de 2023 tendrás la oportunidad de presenciar la gran final de la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA) a través de todas las plataformas de Azteca Esports.