Ya le pedí a mis jugadores que dejen de hacer tonterías: Entrenador de Necaxa

Los Rayos del Necaxa siguen pasando una mala racha en lo que va del arranque de la temporada y la pausa por la Leagues Cup y tras la derrota frente a las Águilas del América en el Estadio Azteca, el director técnico de los Rayos, Rafael Dudamel habló fuerte en conferencia de prensa e incluso confesó que ya le ha pedido a sus jugadores “que dejen de hacer tonterías”, además sumó que no siente presión y que cuando llegue el momento de irse, lo hará tranquilo por el trabajo realizado en la institución.

“La presión siempre está, cuando no ganas mucho más, porque hay una apuesta a un proyecto, tengo comunicación con la directiva, formar jugadores, están claros los pasos que vamos dando, el día que me tenga que ir me voy tranquilo, me levanto con la mayor dedicación y esfuerzo a trabajar, a veces los resultados no acompañan, no me van a ver nunca doblar el brazo a la hora de trabajar, a mis jugadores les he pedido eso, no quiero más tonterías”, mencionó en conferencia de prensa.

Álvaro Fidalgo responde a las críticas y abucheos al América

El futbolista de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo habló tras el triunfo frente a Necaxa de las críticas y abucheos que le han tocado a él y a sus compañeros.

Las Águilas del América volvieron a volar y derrotaron 3-2 a los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Azteca en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2023; sin embargo no fue una noche tan redonda e incluso algunos jugadores como Miguel Layún o Emilio Lara se llevaron abucheos por parte de los aficionados presentes, igual que en otros duelos le tocó a alguien como Álvaro Fidalgo que hoy fue el capitán de los azulcrema y respondió a las críticas.

“Entiendo que la gente esté cansada, vienen de muchos fracasos que llevamos en estos años, al final es entendible, tenemos que cambiar eso ganando títulos, partidos, es normal… pero creo hay que aceptar las críticas, llevo yendo al Bernabéu desde los 12 años y he visto que abuchean a Cristiano Ronaldo, que no nos toque a nosotros que no somos nadie, somos jugadores normales, hay que cambiar esos abucheos con resultados, no queda de otra”, mencionó el español al finalizar el encuentro.