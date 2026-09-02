Leagues Cup: Rayados de Monterrey no sería campeón si continúa sucediendo esto

Mientras que Matías Almeyda recordó su pasado en Chivas antes de enfrentar al América, Rayados de Monterrey llega a la semifinal de la Leagues Cup 2026 después de sufrir una derrota en Liga BBVA MX. El equipo dirigido por el argentino tendrá poco margen para recuperarse antes de disputar un boleto a la final del torneo.

Rayados enfrentará al América, que viene de despedirse de Sebastián Cáceres y mantiene un buen momento en el Apertura 2026. Las Águilas llegan invictas y como líderes del campeonato mexicano, mientras que Monterrey tendrá que cambiar rápidamente de página si quiere aspirar a ser campeón de la Leagues Cup.

Rayados de Monterrey se prepara para los Cuartos de Final de la Leagues Cup|Crédito: @Rayados / X

Rayados no logró algo que el resto de semifinalistas sí

Monterrey es el único de los cuatro semifinalistas de la Leagues Cup que llega después de perder su partido más reciente. Los Rayados cayeron 3-1 frente a Atlético de San Luis, resultado que representa un golpe anímico antes de un encuentro en el que necesitan ganar para mantenerse con vida.

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La situación contrasta con sus próximos rivales y con los otros dos equipos que disputarán las semifinales. América llega invicto, Toluca goleó 4-0 a Juárez y León consiguió un empate frente a Atlante. Ahora, el conjunto regio deberá recuperarse rápidamente para buscar la clasificación a la final.

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Las palabras de Matías Almeyda antes de la semifinal con el América

El entrenador argentino fue cuestionado por su pasado en Chivas y por lo que representa volver a enfrentarse al América. Almeyda reconoció que durante su etapa con el Guadalajara este era considerado el clásico más importante de México, aunque dejó claro que ahora su atención está puesta en Monterrey.

“Sí, como entrenador tengo un pasado en Chivas, que era el clásico más grande que tiene México y tuvimos posibilidades de ganar y otras de no ganar, pero ni lo miro por ese lugar. Respeto a América como respeto a cualquier equipo”, declaró.

¿Cuándo juegan Rayados de Monterrey vs Club América?

Rayados de Monterrey y América jugarán este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, tiempo del Centro de México. La semifinal se disputará en el Dignity Field, en Carson, California.

El ganador avanzará a la final de la Leagues Cup 2026, programada para el domingo 6 de septiembre. El otro boleto se definirá entre Toluca y León.

