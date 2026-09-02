Sebastián Cáceres se despide del América con conmovedoras palabras

Sebastián Cáceres dejó la capital mexicana para tomar el vuelo que lo llevará a España, donde se incorporará al Celta de Vigo. Antes de partir, el defensor uruguayo habló sobre su despedida del Club América.

El defensor de 27 años jugará en LaLiga española y ya emprendió viaje hacia el Viejo Continente. Antes de subirse al avión, Cáceres reconoció que el momento de salir del América fue complicado por el vínculo que construyó durante más de cinco años.

Las palabras de Sebastián Cáceres al dejar el América

El zaguero reveló que no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros, cuerpo técnico y staff. “Entre lágrimas. Fue muy difícil, era mi familia”, declaró ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Cáceres también explicó que le costó encontrar las palabras para despedirse de quienes lo acompañaron durante su etapa con las Águilas. El futbolista aseguró que agradeció todo lo vivido en el club y consideró que será complicado repetir los logros que consiguió durante su paso por Coapa.

🥹🦅 Entre lágrimas, Sebastián Cáceres habló de lo que fue la despedida con sus compañeros.



🗣️ “Era mi familia. Me costó mucho hablar con ellos y decir cada palabra que sentía. Lo que conseguí acá será muy difícil que vuelva a conseguir”.



Se va un histórico del club. 💛💙… pic.twitter.com/xAGT1bJFEz — Edgar Morales (@edddgarm) September 2, 2026

El uruguayo llegó al América en 2020, procedente del Liverpool FC de su país, institución en la que debutó como profesional. Durante su etapa con el conjunto azulcrema fue parte del tricampeonato conseguido bajo la dirección técnica de André Jardine.

Los detalles de la transferencia de Sebastián Cáceres a Europa

El América aceptó finalmente la propuesta del Celta de Vigo por Sebastián Cáceres. La operación se cerró en 8 millones de dólares por el defensor de 27 años, quien cumplió así su deseo de jugar en una de las principales ligas de Europa.

Cáceres disputó los tres partidos de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y posteriormente regresó con América para participar en el Apertura 2026. Su último encuentro como americanista fue ante Columbus Crew en los cuartos de final de Leagues Cup, donde disputó los 90 minutos.

Aunque estuvo en el banquillo frente a Puebla, por la sexta jornada del Apertura 2026, Guillermo Almada decidió no darle minutos. Ahora, Cáceres viaja a España para realizar las pruebas médicas correspondientes y completar su incorporación al Celta de Vigo.

