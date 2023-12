En Argentina le piden a Garnacho NO celebrar como Cristiano Ronaldo

la temporada actual será inolvidable para Leandro Paredes, jugador de la Roma, ya que logró ganar el Mundial de Qatar 2022 con la selección Argentina, un momento que perdurará a lo largo de su vida.

El mediocentro y capitán general de la Roma reflexiona sobre lo sucedido este año, asegurando su regreso a Boca Juniors para disputar sus últimos partidos como profesional. Además, Paredes no duda en expresar un comentario dirigido a su compañero en la Albiceleste, Alejandro Garnacho, respecto a su admiración por Cristiano Ronaldo.

El mensaje a Garnacho

Tras ganar la tercera Copa Mundial de su historia, los argentinos siguen manteniendo antiguas costumbres que establecieron en Qatar 2022. Uno de los protagonistas, el mediocentro, asumió el rol de administrador del grupo durante el Mundial, aunque no se ha hablado mucho sobre lo rápido que ha pasado el tiempo. En cada convocatoria, adaptan el grupo según los nuevos jugadores que se suman para torneos como la Copa América.

En cuanto al futuro de la Selección, el mediocentro no tiene información sobre los próximos movimientos, ya que Scaloni aún no les ha comunicado las decisiones. Sin embargo, mantiene la esperanza de que Di María continúe siendo parte del equipo en algunos torneos más.

De igual manera, Garnacho es uno de los componentes nuevos para la Selección, el jugador del Manchester United es ferviente aficionado a Cristiano Ronaldo, jugador que junto con Messi, protagonizaron la mejor rivalidad en el mundo del deporte, por lo que en Argentina no gusta mucho su estilo.

Lo volvimos un poco loco, lo cargamos, la verdad. No podía hablar, se puso hasta nervioso. Cristiano es su ídolo, lo ha seguido mucho en su carrera y juega bastante similar a Ronaldo. Es normal, no pasa nada... Pero cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco

Por último, el argentino tiene claro que su futuro pasa por Roma cuando el fútbol deje de ser una prioridad: “Cuando deje de jugar me vendré a vivir a Roma. Esto ya lo pensaba con mi mujer en 2017, cuando me fui, porque nos gustaba mucho la ciudad, la gente. Ahora que he regresado, este pensamiento nuestro es aún más sólido”, concluyó.

