LeBron James entra a una lista histórica y agranda su leyenda

Este miércoles 28 de diciembre, LeBron James volvió a sumar un logro histórico que, lamentablemente, fue eclipsado por la derrota de los Lakers de Los Angeles ante el Heat de Miami por 112-98 en la FTX Arena. El Rey disputó el partido número 1.393 de su carrera en la NBA y entró a un top ten exclusivo, al instalarse en la décima posición en la lista de los jugadores con más partidos en la historia de la liga de baloncesto más importante del planeta.

James dejó atrás la marca de Tim Duncan, que jugó 1,392 partidos en su legendaria carrera en los Spurs de San Antonio, con los que fue cinco veces campeón de la NBA.

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Las marcas que tiene LeBron James al alcance

'King James' tiene a su alcance en esta temporada la novena posición de Jason Terry, campeón de la NBA con los Mavericks de Dallas en 2011, ya que suma 1,410, y la octava de Kevin Willis con 1,424, por lo que el jugador de los Lakers necesita 18 y 34 partidos más para romper las marcas respectivas.

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El líder de los Lakers sigue añadiendo récords a su extraordinaria carrera y se va acercando al récord absoluto de puntos en la historia de la NBA (38,387), que ostenta la leyenda del equipo angelino Kareem Abdul-Jabbar.

El primer lugar de la lista lo ocupa Robert Parish con un total de 1,611 juegos disputados, seguido de Kareem Abdul-Jabbar, con 1,560 y el podio es completado por Vince Carter con 1,541.

A pesar de los récords individuales que ha conseguido LeBron James, la presente temporada para los Lakers ha sido muy complicada, ya que marchan en la posición número 13 de la Conferencia Oeste de la NBA con una marca de 14 victorias y 21 derrotas.