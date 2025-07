LeBron James no renovará contrato con los Lakers en la NBA ¿Llegó el momento del retiro?

La superestrella de la NBA confirmó que no renovará su contrato con Los Angeles Lakers después de la temporada 2025-26, que se convertirá en la campaña número 23 para LeBron James en la liga, dejando en duda la posibilidad del retiro al final del año.

En julio de 2024, James firmó un acuerdo de dos años valorado en 104 millones, que incluía una opción de salida para 2025-26 y una cláusula de no traspaso, asegurándole así un futuro inmediato sin preocupaciones. No obstante, para la campaña siguiente, no se llevaron a cabo más negociaciones: decidió activar su opción por 52. 6 millones de dólares, sin optar por alargar su relación con la franquicia.

¿Se retirará LeBron James de la NBA?

Su desempeño fue impresionante en el año previo a su renovación, promedió 25. 7 puntos, 7. 3 rebotes y 8. 3 asistencias, con un porcentaje de tiros sobresaliente. Durante la campaña 2024-25, continuó estableciendo récords de durabilidad: Superó a Kareem Abdul-Jabbar como el atleta con más partidos jugados en la temporada regular, alcanzando la cifra de 1,561. Además, logró múltiples “triple-dobles” a pesar de tener ya 39 años. Al cumplir 40 años, alcanzó hitos como partidos con más de 40 puntos y más de 15 rebotes, entre otros logros significativos.

LeBron no estará dispuesto a disminuir su salario para permitir una mayor flexibilidad económica del equipo. La escasez de profundidad en el plantel, junto con los elevados salarios de estrellas como él y Luka Doncic, restringe considerablemente la posibilidad de añadir jugadores que puedan marcar la diferencia.

Según los informes más recientes, que incluyen declaraciones del representante de Nikola Jokic, LeBron está considerando diversas opciones para la temporada de otoño de 2026, incluyendo la posibilidad de unirse a otro equipo que tenga mayores perspectivas de ganar el campeonato.