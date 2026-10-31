Lecce vs Genoa; la hora para VER EN VIVO a Johan Vásquez en la Jornada 9 de la Serie A

Johan Vásquez, uno de los mexicanos con más regularidad en Europa en las últimas dos temporadas, volverá al terreno de juego este fin de semana cuando su club, el Genoa, busque un nuevo triunfo como visitante en duelo de la Jornada 9 correspondiente a la Serie A.

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Será este fin de semana cuando el Genoa busque se segunda victoria de manera consecutiva en la temporada cuando tenga que visitar la cancha del Lecce, en un compromiso vital en las aspiraciones de Johan Vásquez por mantenerse en la primera división durante una campaña más.

¿El Genoa de Johan Vásquez está en puestos del descenso en la actualidad?

Después de un inicio de temporada por demás complicado para el equipo de Johan Vásquez, vale decir que, tras la victoria del fin de semana pasado ante el Venezia, el Genoa finalmente pudo dejar los puestos del descenso en Italia de cara a esta Jornada 9 de la Serie A.

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Y es que, en estos momentos, el Genoa se encuentra en la posición 16 de la tabla general en Italia al registrar 7 puntos producto de dos victorias, un empate, cinco derrotas, 6 goles a favor y 13 en contra, superando a otras instituciones como Udinese, Fiorentina, Parma y Venezia.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Lecce, equipo que se ubica en la zona media de la clasificación pero que únicamente registra un triunfo más que el Genoa, motivo por el cual se espera que este compromiso sea un auténtico duelo de poder a poder en el campo.

¿Cuándo y dónde ver a Johan Vásquez en el Lecce vs Genoa?

Prepárate, pues el partido está más cerca que nunca de llegar. Será este domingo 1 de noviembre cuando el Genoa de Italia se enfrente como visitante al Lecce con el objetivo de sumar 3 puntos más que lo saquen del descenso, en un duelo que comenzará a las 11 de la mañana por Disney Plus.