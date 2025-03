Alineaciones confirmadas Lecce vs Milan ¿Juega Santiago Gimenez? Jornada 28 Serie A

Este sábado 8 de marzo del 2025, continua la actividad de la Jornada 28 de la Serie A y uno de los encuentros más llamativos del día es el Lecce vs Milan por el interés que ha generado el delantero mexicano Santiago Gimenez con su llegada a Italia.

Te puede interesar: Milan sigue hundido después de dramática derrota a manos de la Lazio

Alineación del Lecce

El entrenador Marco Giampaolo decidió mandar la siguiente alineación al terreno de juego con la misión de llevarse los tres puntos y poder tener una mayor diferencia ante los últimos tres lugares de la tabla.

Portero: Falcone

Defensas: Gallo, Jean, Baschirotto y Guilbert

Mediocampistas: Helgasson, Coulibaly, Tete, Berisha y Pierotti

Delanteros: Krstovic

Alineación del Milan

En el caso de Sergio Conceicao ha decidido mandar el siguiente once inicial con la misión de poder terminar con la mala racha de resultados en la que ha caído el conjunto del Milan.

Portero: Sportiello

Defensas: Walker, Gabbia, Thiaw y Theo Hernández

Mediocampistas: Bondo, Musah, Pulisic, Reijnders y Jiménez

Delanteros: Santiago Gimenez.

Our team to take on Lecce at the Via del Mare 📋 #LecceMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/eBLvUP2suD

— AC Milan (@acmilan) March 8, 2025