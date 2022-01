El legado imborrable de Tom Brady en la NFL

Existe un antes y un después en la NFL. Eso es lo que marcará el paso de Tom Brady en los emparrillados, habiéndole entregado casi toda su vida a los New England Patriots y cerrando su carrera, en los Tampa Bay Buccaneers.

Luego de 22 temporadas consecutivas en la NFL, el G.O.A.T. decidió retirarse. La eliminación de los Buccaneers en la ronda divisional de la temporada 2021, frente a los Rams, fue lo último que vimos de Brady en los emparrillados.

El retiro de Tom Brady

Primero se especuló con un anuncio tras disputarse el Super Bowl LVI, tomando en cuenta que aún falta por definirse quiénes serán los equipos que lleguen. Sin embargo, fuentes cercanas a la NFL confirmaron que la decisión se había tomado: Tom Brady se retira.

El legado de Tom Brady

Podríamos hablar de un sinfin de logros de Tom Brady. No sólo en los emparrillados, sino fuera de ellos. Lo cierto, es que lo que hizo el mariscal de campo será difícil de alcanzar. Apenas en la última temporada, se convirtió en el primero en lanzar 600 pases de anotación.

Su salida de los Patriots supuso el final de su carrera, pero el más grande de todos los tiempos, no podía decir adiós sin ganar un anillo más. En la temporada 2020 venció a Patrick Mahomes y los Chiefs en el Super Bowl, para convertirse en el marsical de campo con más títulos en la historia... y no sólo de la NFL. Ese campeonato lo llevó a colocarse por encima de Michael Jordan, quien conquistó seis anillos con los Chicago Bulls en la NBA.

Títulos con distintas franquicias, algo que ni el propio Jordan consiguió. Además logró coronarse en tres décadas distintas. Lo consiguió en 2000, 2010 y 2020. Conquistó en cinco ocasiones el MVP del Super Bowl, el último en el partido ante los Kansas City Chiefs, siendo el jugador más veterano en coronarse, con 43 años y 188 días.

Más victorias para un jugador en la NFL. Más partidos iniciados para un quarterback. Más regresos en el último cuarto para un mariscal de campo. Así, podríamos decir infinidad de número y estadísticas pero lo que es innegable, es que seas del equipo del que seas, el adiós de Tom Brady, te cimbra.

“Soy la mejor decisión que jamás ha tomado esta franquicia”, dijo un joven Tom Brady cuando fue seleccionado por los New England Patriots. No se equivocó. La NFL no volverá a ser la misma sin él. Gracias por tanto.