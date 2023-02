The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom edición de coleccionista

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los juegos más esperados del 2023 y ya han revelado la edición coleccionista para el gran lanzamiento del videojuego, el video arranca revelado la caja metálica junto con el juego te dejamos el video para que admires cada detalle de esta versión.

Edición coleccionista de Tears of the Kingdom – 12 de mayo

Contenido de la edición de coleccionista



-Caja edición coleccionista

-Tarjeta de juego

-SteelBook

-Póster Metálico



-Set de cuatro pines

-Libro de ilustraciones

Esta es una versión ya confirmada ya que se han filtrado imágenes de lo que podría ser el Nintendo Switch con la versión Tears of the Kingdom, claramente son fotos no oficiales y la desarrolladora no ha mostrado un comunicado oficial sobre una consola con edición especial.

Además, se ha mostrado un nuevo tráiler del juego, este fue exhibido en el último Nintendo Direct y muestran más de la jugabilidad y los poderes que podremos usar en la historia, súmergete en esta nueva aventura llena de criaturas misteriosas.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom- Tráiler oficial #2

¿Cuándo sale The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom?

La próxima entrega de Zelda fue anunciada el 13 de septiembre en un Nintendo Direct, dando como fecha de lanzamiento el 12 de mayo del 2023 exclusivamente para Nintendo Switch, apunta la fecha en el calendario ya falta poco para poder disfrutar de una de las grandes joyas de este año.

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom es uno de los candidatos más fuertes para ser nominado al GOTY del 2023, solo es cuestión de tiempo para poder probar la jugabilidad y desglosar la historia ya que este año se vienen candidatos fuertes como lo es Starfield.

