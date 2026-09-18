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LEGO Batman: El Legado Del Caballero de la Noche aterriza en Switch 2 con el DLC ‘Colección del Caos’

La aclamada aventura de TT Games debuta en la nueva consola de Nintendo acompañada por un contenido descargable protagonizado por el Guasón y Harley Quinn

LEGO Batman: El Legado Del Caballero de la Noche

Escrito por: Raúl Núñez

Warner Bros. Games, TT Games y The LEGO Group han anunciado el lanzamiento de LEGO Batman: El Legado Del Caballero de la Noche para la consola Nintendo Switch 2. De forma paralela, la compañía presentó el nuevo contenido descargable (DLC) denominado Colección del Caos, el cual suma al Guasón y a Harley Quinn como personajes jugables en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y la nueva plataforma de Nintendo.

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La Colección del Caos, disponible sin costo adicional para los usuarios de la Edición Deluxe, añade una misión de historia inédita donde los célebres villanos escapan del Asilo Arkham para establecer su guarida en Amusement Mile. Además, el DLC introduce el Modo Caos, una modalidad que permite sembrar el desorden en Gotham City mediante carreras contra reloj, enfrentamientos contra agentes de A.R.G.U.S. y combates contra miembros del Escuadrón Suicida. El paquete se complementa con el vehículo Jokermobile, objetos decorativos para la Baticueva y siete atuendos temáticos para los héroes del juego base.

Junto a estas novedades, los desarrolladores integraron una actualización gratuita para todas las plataformas que añade el nivel de "Dificultad Absoluta". Esta opción ofrece un reto superior a los modos de juego previos, exigiendo mayor precisión en el combate. Asimismo, los jugadores pueden desbloquear trajes especiales como el Batitraje de la Edad de Oro o el de Linterna Negra mediante la vinculación de sus cuentas de Warner Bros. Games con servicios como HBO Max o DC Universe Infinite.

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Desarrollado por TT Games, el título explora los orígenes de Bruce Wayne en un entorno de mundo abierto repleto de referencias a cómics, series y películas de DC. Con este movimiento, la franquicia busca consolidar su presencia en la nueva generación de consolas, combinando la acción característica del personaje con el humor representativo de la marca LEGO.

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