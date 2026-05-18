LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ¿El mejor de la franqucia? | AZE REVIEW

Nuestros amigos de Warner Bros. nos invitaron a Los Ángeles para ser de los primeros en probar el juego, y vivir un evento increíble con recorrido exclusivo.

GAMEPLAY: Aquí tenemos lo clásico que funciona: combate sencillo, puzzles creativos y cambio constante de personajes.

Pero ahora se siente más dinámico. El combate es más fluido, hay habilidades únicas por personaje y un enfoque más abierto en Gotham.

No es solo golpear… es explorar, resolver y experimentar.

HISTORIA: El juego recorre toda la historia de Batman, desde sus orígenes hasta su legado. Te pone en los momentos más icónicos del personaje, mezclando cine, cómics y videojuegos. Y sí… todo con ese humor LEGO que nunca falla.

MUNDO Y CONTENIDO: Gotham ahora es más grande y viva. Misiones secundarias, coleccionables y toneladas de personajes desbloqueables. Siempre hay algo nuevo por hacer.

PRESENTACIÓN: Visualmente mezcla lo mejor de ambos mundos: el estilo LEGO con una atmósfera más oscura y cinematográfica. Es divertido… pero también se siente más épico que antes.

CONCLUSIÓN: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight no reinventa la fórmula… pero la mejora donde importa.

POR ESO LA CALIFICACIÓN ES DE 8.5 / 10

Precio de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche

Precio Edición Estándar: Aproximadamente \(\$69.99\) USD / \(\$1,199-\$1,699\) MXN.

Precio Edición Deluxe: Alrededor de \(\$90\) USD / \(\$2,306\) MXN.

Características: Mundo abierto de Ciudad Gótica, combate reinventado, y conducción de batimóviles.