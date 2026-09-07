Llegó como refuerzo estelar a los Pumas y desapareció a mitad de torneo

En la directiva auriazul se ha trabajado para concretar plantillas que realmente compitan ante los titanes de la liga. Y justamente el fichaje de Leighanne Robe iba inclinado hacia ese lado, sin embargo con apenas 3 meses desde que se anunció, la zaguera inglesa dejó al equipo a mitad del Apertura 2026. Esto es lo que se sabe acerca de la que se perfilaba como un fichaje estelar en la presente campaña con los Pumas.

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¿Por qué Leighanne Robe abandonó a los Pumas?

La zaguera europea había tenido experiencia con La Máquina celeste meses previos y su incorporación con las del Pedregal se vislumbraba como un refuerzo de altura para las pretensiones deportivas del equipo dirigido por Roberto Medina. Pero hace unas horas el entorno puma se sacudió al confirmarse que Leighanne se iba de México y además ya había fichado con otro club.

Muchos aficionados de los Pumas poco a poco vieron cómo la historia del adiós de la defensa se concretó. Tuvo minutos en la presente campaña, parecía que podía lograr un liderazgo importante en la zona baja pero mandó un mensaje en redes sociales agradeciendo a México por la oportunidad. Y de manera casi inmediata, se anunció como refuerzo del Charlton Athletic.

La defensa jugó las primeras dos fechas del presente Apertura 2026, acumulando 142 minutos. Pero de ahí dejó de ser convocada, su registro desapareció de la página de la liga y fue anunciada en la primera división de Inglaterra como agente libre. No se tiene información oficial, por lo que se debe esperar para ver si alguna parte habla en el futuro inmediato sobre el caso.

¿Pumas incorporará otra futbolista para suplir la baja de Leighanne Robe?

Aunque se percibe complicado, las gestiones de la parte deportivo-administrativa en Pumas están trabajando para lograr algún fichaje. El problema de este caso es que la apuesta por la inglesa fue realmente importante. Encontrar un buen perfil en el mercado nacional o internacional es algo difícil de conseguir, pues no es una decisión cualquiera. Ante eso, la afición espera noticias de último momento, pues el próximo viernes 11 de septiembre se cierra la posibilidad de concretar fichajes.