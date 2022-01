Leo Fernández arremetió contra ‘Tuca’ Ferretti y ‘Piojo’ Herrera

Leo Fernández está recuperando su nivel. El mediocampista uruguayo está viviendo un buen momento con el Toluca y por eso, declaró en contra de quienes no confiaron en él, recordando que llegó tras una tormentosa etapa con Tigres.

El regreso de leo al Toluca, era algo esperado y pedido por la afición de los Diablos. Es por eso que a su regreso ya dijo qué fue lo que cambió con él para este torneo. Lo principal fue la confianza, pues es algo de lo que sí está gozando y se está viendo reflejado en los partidos.

Leo Fernández agradece la confianza en Toluca

El charrúa aseguró que en Tigres tenía que hacer cosas fuera de lo común para ser tomado en cuenta. Es algo que no pasa en Toluca, pues le están dando la confianza de tener minutos y lo ha podido reflejar en la cancha.

“En Toluca desde el primer momento se confió en uno. En Tigres no tanto y si no hacía algo fuera de lo común, no era tenido en cuenta y eso llevó a que no tuviera tantos minutos”, declaró Leo Fernández para TUDN.

Por otra parte descartó que en Tigres no se sintiera cómodo, más bien tiene que ver con los entrenadores. En esta caso, Nacho Ambriz le ha dado la confianza en el arranque de torneo y eso ha hecho que encaje bien en el esquema. Con los felinos estuvo bajo las órdenes de Ricardo Ferretti y Miguel Herrera.

“Cuando un jugador se siente bien, no quiere decir que en Tigres me sentía mal pero en Toluca siento una gran afinidad. Esto recién arranca, es un partido que tuvimos y ganamos”, finalizó Leo Fernández. Los Diablos se enfrentarán al Mazatlán en la Jornada 3 del Grita México BBVA Clausura 2022, en nuestro tradicional Viernes Botanero.

