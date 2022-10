Leo Fernández revela que una leyenda del Toluca le encargó el título

En dos etapas distintas, Leo Fernández se ha consagrado como un pilar del Toluca y, en la antesala de su primera final de la Liga BBVA MX , el uruguayo percibe la oportunidad de apartar un sitio en la historia del club.

Para formar parte de la élite histórica de la institución, el volante podría necesitar el visto bueno de un referente y, para su buena fortuna, lo tiene, según explicó en conferencia de prensa.

“Nunca me puse a pensar en igualar a alguien, siempre intento pensar en lo que puedo hacer yo, en lo que puedo escribir yo. Me toca hablar mucho con Sinha, que es el que está más cerca de todos esos ídolos, y justo me decía la otra vez: ‘ahora te toca escribir la historia’”, relató.

El ’10' escarlata no sólo compartió la conversación que tuvo con Antonio Naelson, sino el sentimiento que le provoca contar con la aprobación de un histórico en la capital del Estado de México.

“Para mí, que él me diga eso, como una motivación o como la referencia que es, para mí es sumamente increíble, yo lo tomo obviamente con mucho orgullo y me gusta tomar ese tipo de responsabilidades, pero no compito ni quiero llegar a ser como nadie. Quiero escribir mi propio camino y mi propia historia”, expuso.

Fernández analizó el juego del Toluca

Luego de eliminar al América y a Santos —tras iniciar ambas llaves con los pronósticos en contra—, el charrúa fue cuestionado sobre el mote idóneo para un conjunto que parte como víctima y resulta victimario.

“No sé si mata-gigantes, pero yo, con salir campeón, soy feliz. El tema de haber sacado al América no fue fácil, pero no me considero un mata-gigantes, sino un equipo trabajador y un equipo que tiene mucha hambre, muchas ganas de ganar, sueña mucho este equipo”, explicó.

Un alto porcentaje de las esperanzas de la afición mexiquense está depositado en Fernández y él, sin tapujos, promete lo que puede hacer en la disputa del título contra el Pachuca, otro adversario de los diablos rojos que parte como predilecto en las casas de apuestas.

“El Leo Fernández que pueden ver en el partido contra Pachuca es el mismo que han visto en los últimos partidos, corriendo hasta lo que de, lo que pueda, hasta no poder más y, después, intentando hacer jugar al equipo, no dejar de hacer lo mío también cuando agarro la pelota. Cuando no tengo la pelota, voy a tratar de correr hasta no poder más”, sentenció.

