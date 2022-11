“Mi sueño es ir a a Selección Mexicana” - Leonel López

El pasado torneo Apertura 2022 de la Liga MX llegó a su fin el pasado 30 de Octubre, dando inicio a un nuevo periodo de transferencias, en donde el mediocampista Leonel López, vió por finalizada su etapa con los Pumas de la UNAM, tras cuatro torneos como jugador auriazul para enrolarse en las filas de los Xolos de Tijuana, señalando las claves para tener una rápida adaptación a su llegada con el conjunto fronterizo.

“Xolos es un reto más para mi, un gran equipo en el que me he encontrado con grandes jugadores, grandes personas y eso me va a ayudar más a adaptarme, yo me siento bien, en una buena etapa, creo que llego en una buena edad aún y me falta mucho por dar y que bueno que llegué a este equipo.”

De igual manera, el ex jugador felino habló acerca del recibimiento que tuvo por parte de sus nuevos compañeros, resaltando que con varios de ellos ya le había tocado compartir vestidor.

“Me recibieron muy bien, hay varios ex compañeros, todos me han tratado muy bien, los que no conocía también, Xolos es una gran familia y eso me va a ayudar mucho a adaptarme y a conseguir los objetivos que nos planteamos.”

La misión de Leo López con Xolos y su llegada a Tijuana

En cuanto al estadio que ahora será su casa, López destacó la dificultad que representa jugar ahi por la superficie artificial y lo intensa que puede ser la afición de la frontera norte del país.

“Siempre aqui ha sido una cancha muy pesada, muy difícil, dura en el aspecto de que te encuentras a la afición muy prendida siempre y son cosas que la hacen muy incómoda, pero eso va a estar de mi parte ahora y voy a tratar de acomodarme lo más pronto.”

Por último, declaró que su más grande anhelo es vestir los colores de la Selección Azteca, objetivo que espera cumplir de la mano de su nuevo equipo, Xolos de Tijuana.

“Quiero ganarme un lugar e ir a la Selección Mexicana, es mi sueño y espero conseguirlo estando acá.”

