León atraviesa su peor momento en lo que va de temporada

León vive el peor momento en lo que va de esta campaña. Tras comenzar el Torneo Clausura 2025 como el último equipo invicto del torneo y durante varias jornadas estar como líderes, el conjunto esmeraldas acumula tres derrotas consecutivas ante Santos Laguna, Necaxa y ahora ante Pumas, resultados que los alejaron de la lucha por el liderato generalque mantenía con América y Toluca que ahora ya se encuentra por detrás de estos.

Pero los problemas no terminan en la cancha. Tras el anuncio de la FIFA sobre la exclusión del cuadro guanajuatense del próximo Mundial de Clubes 2025, esta decisión impacta directamente en los ánimos del plantel y las aspiraciones internacionales del club. Aunque no se ha tomado la decisión final ante la postura del máximo ente del futbol mundial, el escenario pinta a no ser favorable para la institución.

Pésimas actuaciones y ¡afuera del Mundial!

Este mal momento tanto en lo deportivo como en lo administrativo ha encendido las alarmas en La Fiera. Mientras el técnico Eduardo Berizzo busca reactivar a un equipo que ha mostrado deficiencias defensivas al recibir seis goles en los últimos tres encuentros, la directiva enfrenta el desafío de resolver el conflicto con la FIFA para no perder la oportunidad de participar en el nuevo formato del Mundial de Clubes.

Lo que sigue para el León

El próximo partido para los Panzas Verdes será ante Querétaro que será una prueba para retomar la confianza y regresar al camino de la victoria, por lo que es importante conseguir los tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla, por el contrario, se hundirá aún más en una temporada que comenzó con mucha expectativa y ahora se tiñe de incertidumbre.

