León vence al LAFC y es campeón de la Concachampions

Se terminó el partido, el conjunto del León consigue levantar el título de la Concachampions tras vencer al LAFC. En el partido de vuelta, la fiera logró ganar 0-1 en el Estadio BMO.

Desde el partido de ida, los dirigidos por Nicolás Larcamon tomaron ventaja al lograr ganar 2-1 en el Nou Camp. Para el partido de vuelta, LAFC llegaba con la obligación de buscar anotar para poder meterse en el juego, desafortunadamente, su ofensiva no tuvo buena definición y dejo pasar varias oportunidades.

Por otra parte, León pudo marcar gol con el primer remate a puerta que hizo y fue desde los pies de Di Yorio. De esta forma, se consagraron campeones tras ganar 3-1 en el marcador global.

Minuto 90: Se termina el partido, León es campeón de la Concachampions

90' Termina el encuentro LAFC 0(1)-1(3) León. La fiera levanta el título de la Concachampions.

Minuto 75: LAFC se acerca el gol

75' LAFC es el equipo que más intenta y más se acerca al gol

Minuto 46: Inicia el segundo tiempo

46' Arranca la segunda mitad.

Minuto 45: Finaliza la primer mitad, LAFC 0(1)-1(3) León

45' Termina el primer tiempo

Minuto 35: Se estanca el partido

35' León domina la pelota y LAFC no encuentra espacios a la ofensiva.

Minuto 20: Gol de León

20' Gol de la Fiera. En su primer jugada de peligro, el León logra abrir el marcador con una gran definición de Di Yorio.

Minuto 10: Cerca el gol de LAFC

10' Desde un cobro de tiro libre, Long entró solo para rematar el centro y para su mala fortuna se fue rosando el palo derecho de Cota.

Minuto 2: Se salva el León

2' Bouanga tuvo el primero del partido ante la salida de Cota pero no logró tocar el balón

Minuto 1: Arranca el partido

1' Inicia el partido

Se disputa el partido de vuelta de la final LAFC vs León de la Scotiabank Concacaf Champions League. El partido inicia en punto de las 19 horas desde el Estadio BMO.

El conjunto del León llega con una ventaja de un gol, pues en el partido de ida logró vencer al LAFC 2-1. El encuentro fue en el Estadio del Nou Camp y los anotadores del equipo felino fueron William Tesillo al minuto ocho del primer tiempo y Ángel Mena desde el punto penal en el primer tiempo.

En el tiempo agregado del segundo tiempo, LAFC logró descontar con un gol de Denis Bouanga que les da esperanza de conseguir el título.

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

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Alineación LAFC

Portero: McCarthy

Defensa: Palacios, Long, Chiellini, Murillo y Palencia

Mediocampista: Acosta, Ilie y Bogusz

Delantero: Bouanga y Vela

Alineación León

Portero: Cota

Defensa: Tesillo, Frías, Barreiro y Moreno

Mediocampista: Hernández, Romero, Ambriz y Mena

Delantero: Di Yorio y Dávila.

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