León vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión hoy lunes 14 de septiembre del partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El Club León y el Atlético de San Luis cierran la actividad de la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este lunes 14 de septiembre en la cancha del Estadio León en donde La Fiera buscará recuperar el camino de la victoria que le permitió aspirar a puestos de Liguilla.

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