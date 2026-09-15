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León vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión hoy lunes 14 de septiembre del partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

León y Atlético de San Luis cierran la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2026

Leon vs Atlético de San Luis
Leon vs Atlético de San Luis

Escrito por: Francisco Fernández

El Club León y el Atlético de San Luis cierran la actividad de la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este lunes 14 de septiembre en la cancha del Estadio León en donde La Fiera buscará recuperar el camino de la victoria que le permitió aspirar a puestos de Liguilla.

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