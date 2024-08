León vs Colorado EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este lunes 5 de agosto del 2024, continúa la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupo de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día son: FC Cincinnati vs New York City FC, Houston Dynamo vs Real Salt Lake, León vs Colorado Rapids y Toluca vs Sporting FC.

Uno de los partidos claves es el de León vs Colorado Rapids, pues se juegan su boleto por el segundo lugar de la tabla, el equipo que logré ganar, avanza a la siguiente fase. El encuentro se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Dick´s Sporting Goods Park.

Así llega León y Colorado

El conjunto de León llega en el segundo lugar de la tabla con cero puntos. En sus últimos tres partidos registra dos empates y una derrota. Por otra parte, Colorado Rapids se encuentra en el último lugar del grupo con cero puntos. En sus últimos tres partidos, registra dos derrotas y una victoria.