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León vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelo desde el Bajío entre La Fiera y los Bravos, compromiso vital en las aspiraciones de ambos clubes en busca de los primeros ocho lugares del torneo regular.

León Bravos de Juárez

Escrito por: Erick De la Rosa

Club León abre las puertas de su estadio para recibir a los Bravos de Juárez en busca de una nueva victoria y mantenerse en la zona de liguilla del Torneo Apertura 2026. El cuadro leonés con un hipotético triunfo subiría hasta la parte alta de la general, sin embargo, los pupilos de Gustavo Lema vienen de conseguir su primera victoria en el semestre y querrán hilar buenos resultados para seguir soñando con la fase final del futbol mexicano.

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