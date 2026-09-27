CONFIRMADO: Liga MX frena su actividad ¿Cuándo y cómo se reanuda el torneo tras la fecha FIFA?

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX hará una pausa grande para darle paso de lleno a la Fecha FIFA. Será hasta el viernes 9 de octubre cuando la actividad del máximo circuito del futbol mexicano vuelva y esa jornada 11 nos engalanará con el partido que fue la final del semestre anterior; Cruz Azul contra los Pumas de la UNAM.

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Este domingo 27 de septiembre tendremos tres partidos del Apertura 2026 para no extrañar tanto la Liga MX y justamente dos de los equipos más populares saltan a escena. A primera hora, Universidad Nacional recibirá al Atlético San Luis, poco después, el Bajío tendrá el duelo entre el Club León y los Bravos de Juárez y finalmente, el Estadio Victoria se engalana para el choque de los Rayos del Necaxa y las Águilas del América.

Jornada 11 del Torneo Apertura 2026

Viernes 9 de octubre

Puebla vs León — 19:00

Tigres vs Toluca — 21:00



Sábado 10 de octubre

Querétaro vs Atlante — 17:00

Juárez vs Tijuana — 17:00

Atlas vs Chivas — 19:00

América vs Monterrey — 21:00



Domingo 11 de octubre

Atlético San Luis vs Santos — 17:00

Pachuca vs Necaxa — 17:15

Pumas vs Cruz Azul — 19:00

México vs Perú por TV Azteca

El martes 29 de septiembre podrás disfrutar el partido de la Selección Mexicana de Futbol y su simlar de Perú en punto de las 6:50 pm desde New Jersey a través de la señal de Azteca Siete, la App VIVO y el link de en vivo de Azteca Siete totalmente EN VIVO y GRATIS con el mejor equipo de transmisión deportiva del país con nuestro sello único e inigualable para llevarte lo mejor del mundo deportivo.