CONFIRMADO: Liga MX frena su actividad ¿Cuándo y cómo se reanuda el torneo tras la fecha FIFA?
Tras el partido entre los Rayos del Necaxa y el Club América, el Torneo Apertura 2026 se detiene para darle paso al futbol de selecciones de lleno.
El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX hará una pausa grande para darle paso de lleno a la Fecha FIFA. Será hasta el viernes 9 de octubre cuando la actividad del máximo circuito del futbol mexicano vuelva y esa jornada 11 nos engalanará con el partido que fue la final del semestre anterior; Cruz Azul contra los Pumas de la UNAM.
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Este domingo 27 de septiembre tendremos tres partidos del Apertura 2026 para no extrañar tanto la Liga MX y justamente dos de los equipos más populares saltan a escena. A primera hora, Universidad Nacional recibirá al Atlético San Luis, poco después, el Bajío tendrá el duelo entre el Club León y los Bravos de Juárez y finalmente, el Estadio Victoria se engalana para el choque de los Rayos del Necaxa y las Águilas del América.
Jornada 11 del Torneo Apertura 2026
Viernes 9 de octubre
- Puebla vs León — 19:00
- Tigres vs Toluca — 21:00
Sábado 10 de octubre
- Querétaro vs Atlante — 17:00
- Juárez vs Tijuana — 17:00
- Atlas vs Chivas — 19:00
- América vs Monterrey — 21:00
Domingo 11 de octubre
- Atlético San Luis vs Santos — 17:00
- Pachuca vs Necaxa — 17:15
- Pumas vs Cruz Azul — 19:00
México vs Perú por TV Azteca
El martes 29 de septiembre podrás disfrutar el partido de la Selección Mexicana de Futbol y su simlar de Perú en punto de las 6:50 pm desde New Jersey a través de la señal de Azteca Siete, la App VIVO y el link de en vivo de Azteca Siete totalmente EN VIVO y GRATIS con el mejor equipo de transmisión deportiva del país con nuestro sello único e inigualable para llevarte lo mejor del mundo deportivo.