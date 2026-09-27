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CONFIRMADO: Liga MX frena su actividad ¿Cuándo y cómo se reanuda el torneo tras la fecha FIFA?

Tras el partido entre los Rayos del Necaxa y el Club América, el Torneo Apertura 2026 se detiene para darle paso al futbol de selecciones de lleno.

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Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX hará una pausa grande para darle paso de lleno a la Fecha FIFA. Será hasta el viernes 9 de octubre cuando la actividad del máximo circuito del futbol mexicano vuelva y esa jornada 11 nos engalanará con el partido que fue la final del semestre anterior; Cruz Azul contra los Pumas de la UNAM.

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Este domingo 27 de septiembre tendremos tres partidos del Apertura 2026 para no extrañar tanto la Liga MX y justamente dos de los equipos más populares saltan a escena. A primera hora, Universidad Nacional recibirá al Atlético San Luis, poco después, el Bajío tendrá el duelo entre el Club León y los Bravos de Juárez y finalmente, el Estadio Victoria se engalana para el choque de los Rayos del Necaxa y las Águilas del América.

Jornada 11 del Torneo Apertura 2026

Viernes 9 de octubre

  • Puebla vs León — 19:00
  • Tigres vs Toluca — 21:00

Sábado 10 de octubre

  • Querétaro vs Atlante — 17:00
  • Juárez vs Tijuana — 17:00
  • Atlas vs Chivas — 19:00
  • América vs Monterrey — 21:00

Domingo 11 de octubre

  • Atlético San Luis vs Santos — 17:00
  • Pachuca vs Necaxa — 17:15
  • Pumas vs Cruz Azul — 19:00

México vs Perú por TV Azteca

El martes 29 de septiembre podrás disfrutar el partido de la Selección Mexicana de Futbol y su simlar de Perú en punto de las 6:50 pm desde New Jersey a través de la señal de Azteca Siete, la App VIVO y el link de en vivo de Azteca Siete totalmente EN VIVO y GRATIS con el mejor equipo de transmisión deportiva del país con nuestro sello único e inigualable para llevarte lo mejor del mundo deportivo.

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