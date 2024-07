Fecha y horario para ver León vs Necaxa EN VIVO | Apertura 2024

Este sábado 20 de julio del 2024, sigue la actividad de la jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que quedan por disputarse en la fecha son: Chivas vs Mazatlán, Santos vs Tigres, Monterrey vs Querétaro, Cruz Azul vs Toluca, Juárez vs América, Pumas vs Pachuca y León vs Necaxa.

Los juegos encargados de cerrar la actividad son los partidos de Pumas vs Pachuca y León vs Necaxa. Los encuentros serán el domingo 21 de julio del 2024.

Así llegan León y Necaxa

León llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con dos puntos conseguidos. Llegan con dos empates consecutivos y una sola derrota. En la jornada uno, perdieron ante Pumas 4-1, ante Pachuca empataron 0-0 e igualaron 2-2 ante Puebla.

Por su parte, Necaxa llega ubicado en el lugar 12 de la tabla con tres puntos conseguidos. Acumula dos derrotas y una victoria. En la jornada uno, perdió 1-0 ante Tigres, en la jornada dos logró golear 4-1 a Puebla y ante Rayados perdió 0-1.

La fecha y hora para ver el León vs Necaxa

El encuentro se va a disputar en el Estadio Nou Camp el domingo 21 de julio del 2024. Será en punto de las 19:05 horas, siendo el último partido del día y de la jornada. Podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura del encuentro EN VIVO a través de Azteca Deportes.

