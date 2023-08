León vs Real Salt Lake Cobertura EN VIVO | Leagues Cup 2023

El America First Field será testigo del enfrentamiento León vs Real Salt Lake de la Leagues Cup 2023. El juego entre La Fiera y The Royals será uno de los seis que habrá en el segundo día de actividad de los dieciseisavos de final del torneo que combina a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS.

Previa León vs Real Salt Lake | Leagues Cup 2023

Para el partido de este jueves 3 de agosto, León llegó, con cinco puntos, como el primer lugar del grupo que compartió con Vancouver Whitecaps y LA Galaxy; por su parte, Real Salt Lake alcanzó la ronda de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023 tras la victoria contra Portland Timbers, a pesar de la derrota con Rayados.

Te puede interesar: Prensa argentina revienta y se burla del Orlando City tras ser eliminados por Messi

¿Cómo llegan los equipos?

Previo a la interrupción del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, León disputó tres encuentros en los que consiguió una victoria y dos derrotas; con tres puntos, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se ubica en la onceava posición del presente certamen de la primera división del futbol mexicano.

Por su parte, Real Salt Lake llega al duelo contra León en el tercer lugar de la Conferencia Oeste de la MLS: luego de 24 partidos, el conjunto estadounidense suma 37 puntos y se encuentra dentro de los puestos de playoffs de la campaña.

Jugadores a seguir

Por parte de La Fiera, las miradas se la robará su delantera que suma cinco anotaciones en el Apertura 2023. José ‘Plátano’ Alvarado, Brian Rubio e Iván Moreno, quienes se han combinado para tres de los goles de León en el presente torneo de la Liga BBVA MX, son los jugadores a seguir para el conjunto de mexicano.

Mientras que en los estadounidenses, la atención se centrará en jugadores como Jefferson Savarino, Danny Musovski y Justen Glad, quienes han anotado los 15 de los 35 goles a favor que tiene Real Salt Lake en la presente campaña de la MLS.

Te puede interesar: Sergio Canales ya puede hacer su debut con Rayados en la Leagues Cup

Alineaciones León vs Real Salt Lake | Leagues Cup 2023

Alineación de León



POR CONFIRMAR

Director Técnico: Nicolás Larcamón

Alineación de Real Salt Lake

POR CONFIRMAR

Director Técnico: Pablo Mastroeni