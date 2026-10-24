León vs Toluca: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre, partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Hoy sábado 24 de octubre, desde la cancha del Estadio León, se juega la Jornada 14 de la Liga BBVA MX. El conjunto de León recibe a Toluca en un duelo directo por los primeros puestos de la tabla general, con la mira puesta en asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2026.

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El silbatazo inicial de este atractivo encuentro está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La Fiera llega a este compromiso con un fuerte impulso anímico, luego de dar un golpe de autoridad y conseguir una importante victoria de 2-0 sobre Tigres durante su reciente visita al Universitario.

Por su parte, los Diablos Rojos buscarán retomar la senda del triunfo, ya que en su último encuentro terminaron por empatar 1-1 frente a San Luis.

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Actualmente, el Toluca ocupa el 4° lugar de la clasificación con 22 puntos, mientras que León se ubica justo debajo en el 5° puesto con 21 unidades.

Al estar separados por un solo punto, este choque representa una oportunidad inmejorable para ambos equipos. Quien logre quedarse con las tres unidades esta tarde dará un paso fundamental para afianzarse de manera contundente en la zona alta del campeonato rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.