Rumbo a la Liguilla: Así quedarán los partidos de este sábado en el Apertura 2026

Este sábado 24 de octubre se levan a acabo tres encuentros correspondientes a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. tres duelos de alto impacto que redefinirán la parte alta de la tabla y la lucha por los boletos a la Liguilla. Según la Inteligencia Artificial (Gemini) nos señala los resultados de este día.

León vs Toluca (17:00 h)

Panorama: El conjunto esmeralda presume efectividad ofensiva tras superar a Tigres , mientras que los Diablos Rojos arrastran una racha de cinco juegos sin triunfos.

El conjunto esmeralda presume efectividad ofensiva tras superar a , mientras que los arrastran una racha de cinco juegos sin triunfos. Pronóstico: León 2-2 Toluca. El poderío en ataque de ambos planteles anticipa un duelo abierto y con goles, dividiendo puntos que les permiten mantenerse en la pelea alta.

Monterrey vs Guadalajara (19:00 h)

Panorama: Rayados llega encendido con 23 goles en el torneo y dos victorias al hilo, pero se mide a un Rebaño Sagrado que presume invicto como visitante y la segunda mejor defensa de la liga.

llega encendido con 23 goles en el torneo y dos victorias al hilo, pero se mide a un que presume invicto como visitante y la segunda mejor defensa de la liga. Pronóstico: Monterrey 2-1 Guadalajara. La profundidad del plantel regiomontano y la localía terminarán por inclinar la balanza en un choque sumamente parejo.

Pumas vs Tigres (21:10 h)

Panorama: Ambas escuadras atraviesan urgencias; Pumas no ha logrado convertir su casa en una fortaleza y los felinos del norte todavía no ganan fuera de casa en el certamen.

Ambas escuadras atraviesan urgencias; no ha logrado convertir su casa en una fortaleza y los felinos del norte todavía no ganan fuera de casa en el certamen. Pronóstico: Pumas 1-1 Tigres. El desgaste físico y la presión por no ceder terreno derivarán en un trámite rudo en el medio campo con tablas en el marcador.

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¿Cómo se perfila la Liguilla para estos equipos?

Con solo cuatro fechas restantes, Monterrey afianza su boleto dentro de los primeros cuatro puestos para cerrar series en casa. Chivas, Toluca y León se mantienen con pie y medio en la fiesta grande, aunque requieren victorias para no poner en peligro su lugar en la Liguilla. Por su parte, Pumas y Tigres entran en una zona de máxima presión: un tropiezo en esta jornada sabatina comprometería seriamente sus aspiraciones por la lucha por el campeonato del futbol mexicano y firmar un fracaso al termino del torneo

