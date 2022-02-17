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TV Azteca transmitirá Leones Negros vs Atlante | Liga de Expansión

Leones Negros se enfrentarán ante el Atlante, en la Liga de Expansión, un duelo de dos equipo que tienen mucha historia en el futbol mexicano.

liga de expansion leones negros atlante

Escrito por: Azteca Deportes

Este jueves se enfrentan en duelo de la Liga de Expansión, dos equipos con mucha historia en el balompié mexicano: Atlante vs Leones Negros, como parte de la jornada 8 del torneo.

La Liga de Expansión, está con mucha competencia luego del segundo sitio, teniendo los equipos diferencias de un punto, por lo que cada encuentro significa el poder catapultarse hacia mejores puestos en el certamen.

El compromiso lo podrás ver por aztecadeportes.com y nuestra app, desde las 5:55 PM.

El choque de la fecha 8, mide al segundo puesto que es Atlante que va en condición de visita, ante el equipo estancando en el puesto siete, pero solo separados por una unidad. Los Potros tienen 14 puntos y la localía tiene 13 unidades, por lo que en caso de vencer y si los otros equipos no suman, podría asaltar el segundo escalón.

El viernes se cierra la jornada 8 del torneo, con el encuentro entre el Atlético Morelia ante el Cancún. El equipo del centro de México está en el quinto escalón y el del sureste mexicano, está en el décimo primer sitio.

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Atlante es una amenaza para Leones Negros

El Atlante que es segundo del torneo, enfrentará a Leones Negros, con un cuadro renovado, pues tiene como caras nuevas a algunos jugadores, que harán crecer en calidad la escuadra.

Tienen como futbolistas que se integran: Diego Martínez, Wilson Silva, José López, Eleuterio Jiménez y Juan Fuentes.

Entre los elementos importantes de los blaugranas, está Duilio Tejeda, mediocampista que es un tipo fundamental en la escuadra, y que en la última fecha formó parte del 11 ideal en la Liga de Expansión.

Estadio Jalisco, tendrá actividad en la Liga de Expansión

El encuentro entre Leones Negros y el equipo del Atlante, será en el Estadio Jalisco, recinto de tradición en México.

El encuentro lo podrás seguir desde las 5:55 PM, por aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con todos los detalles por nuestras redes sociales.

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